Aktualizované: Opitý muž v hurbanovskom bare postrelil čašníčku, zastrelil jej priateľa a spáchal samovraždu

aktualizované 8. decembra, 9:18

BRATISLAVA/HURBANOVO 8. decembra (WebNoviny.sk) – Čašníka, ktorú v noci zo stvrtka na piatok v hurbanovskom bare postrelil 61-ročný muž, je v kritickom, no stabilizovanom stave. Útočník strieľal pol hodinu po polnoci. Zastrelil 29-ročného muža a potom spáchal samovraždu. Podľa informácií, ktoré polícia zverejnila na svojej facebookovej stránke, opitého poľovníka vykázal z podniku majiteľ, políciu nevolal.

Ako agentúru SITA informovala nitrianska policajná hovorkyňa Renáta Čuháková, nahnevaný muž sa premiestnil do iného podniku a odtiaľ odišiel pravdepodobne taxíkom domov do blízkej obce. Zobral si dve zo šiestich legálne držaných zbraní, opitý nasadol do svojho auta, havaroval a do baru, vzdialeného asi dva kilometre pokračoval peši.

V bare začal strieľať po 21-ročnej čašníčke, ktorú bránil jej 29-ročný priateľ. Muž ho najskôr dlhou zbraňou postrelil do nohy a následne strelil krátkou zbraňou do hlavy. Mladý muž zomrel. Páchateľ si následne strelil do hlavy. Mladú ženu previezli do bratislavskej nemocnice. Ako dodala Čuháková, na mieste doteraz prebiehajú neodkladné procesné úkony.