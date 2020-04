Opitý vodič vyčíňal v dedine pri Senci. Zdevastoval všetko, čo mu stálo v ceste

Opitý 44-ročný vodič BMW vyčíňal na ceste v Novej Dedinke v okrese Senec. Bratislavčan narazil do vozidla Kia Ceed, ktoré bolo zaparkované na okraji vozovky. Po náraze ho odhodilo do protismeru, kde vrazil do VW Passat.

Ako informovala bratislavská krajská polícia, vodičovi namerali viac ako 1,6 promile alkoholu v dychu. Pri nehode sa, našťastie, nikto nezranil. Spôsobené škody vyčíslili na 13-tisíc eur.

Šoférovi zadržali vodičský preukaz a čelí obvineniu z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.