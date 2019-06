Oplatí sa diskutovať a dohodnúť s normálnymi ľuďmi, Beblavý aj Hlina odmietajú Smer-SD

BRATISLAVA 2. júna (WebNoviny.sk) – Pred parlamentnými voľbami sa oplatí diskutovať a dohodnúť sa s normálnymi ľudmi, ktorí chcú zmeniť Slovensko k lepšiemu. Uviedol to v relácii V politike televízie TA3 líder strany Spolu – občianska demokracia Miroslav Beblavý.

Rovnaký názor zastáva aj predseda Kresťanskodemokratického hnutia Alojz Hlina. Obaja si vedia predstaviť vzájomnú spoluprácu, naopak vylučujú z nej stranu Smer-SD.

Beblavý odpovedal aj na otázky, či sú v koalícii strán Progresívne Slovensko a Spolu dohodnutí na volebnom lídrovi. Podľa nezaradeného poslanca Národnej rady SR sú tieto otázky ešte otvorené, nevylúčil z postu možnej jednotky volebnej kandidátky ani súčasného prezidenta Andreja Kisku, ktorý zakladá vlastný politický subjekt.

Úspešné eurovoľby

Hlina sa v prípade Kiskovej strany obáva, či už nie je neskoro a či je vôbec na politickej scéne ideologický priestor. „Priznám sa, že zatiaľ nemám z toho celkom dobrý pocit. Očakávanie bolo, že sa pridá pán Kiska ku vznikajúcej spolupráci, pretože sekať sa na slížiky na jednom brehu nemá prílišný význam,“ ozrejmil Hlina. Obaja lídri považujú výsledky vlastných strán v ostatných eurovoľbách za úspech, ktorý dáva dobrý základ pre tie parlamentné.

„Určite nám pomohlo víťazstvo Zuzany Čaputovej, ktoré ukázalo, že zmena k lepšiemu je možná. Jeden faktor je tiež, že sme sa dokázali spojiť a druhým bola naša jasná ponuka a jasná orientácia spoločnej koalície,“ zhodnotil výsledky eurovolieb Beblavý. Podľa jeho názoru bude potrebná ešte pred parlamentnými voľbami diskusia.

„Rokujeme s Progresívnym Slovenskom a verím, že čoskoro nájdeme dohodu. Sme koalícia a budeme vždy koalícia dvoch strán. Samozrejme musí byť niekto na čele kandidátky, ale povedali sme si, že najskôr chceme veľkú dohodu, ako vlastne chceme ísť do parlamentných volieb, teda dôležité sú pravidlá,“ dodal.

Rozdielne hodnoty

Beblavý z pozície možnej jednotky volebnej kandidátky nevylúčil Andreja Kisku, hoci by sa sám v prípade možnosti o tento post uchádzal.

„Ak bude možnosť, budem sa o to uchádzať, ale na tom to nesmie padnúť. Môj záväzok je, že sa dohodneme ako dospelí ľudia,“ uviedol Beblavý. Na otázku prípadnej spolupráce s KDH povedal poslanec, že stranu vníma ako možného stabilného partnera. Podľa jeho slov nie je prekážkou na diskusiu rozdielne hodnotové zameranie.

„Radšej hľadať ťažšiu dohodu na začiatku so stabilnými partnermi a potom to za štyri roky niekam posunúť, ako sa vzájomne blokovať a hrať sa na silnejšieho. So stranou Smer-SD vylučujeme akúkoľvek spoluprácu, rovnako s SNS,“ uzavrel Beblavý.

Mŕtvy projekt

Rovnaký názor zastáva aj Alojz Hlina, ktorý považuje navyše stranu Smer-SD za mŕtvy projekt. „So Smerom, kým budem predsedom, nepôjde KDH nikam. Treba ich nahradiť čím skôr, pretože tie škody, ktoré napáchali, je potrebné napraviť. Vždy je potrebné sa dohodnúť s tými normálnymi, pretože v opačnom prípade tu budú vládnuť exoti,“ povedal Hlina.

Sám nevidí zásadný problém v tom, že KDH môže spolupracovať s viacerými liberálnejšími stranami. Hlina to považuje za nevyhnutnosť. „Niekto vládnuť musí a s niekým musíte pracovať. Bude veľmi dôležité, kto za rokovacím stolom bude sedieť. Predpoklad toho, aby to mohlo fungovať je, že toho nie je veľa a pri stole sedia vyrovnaní ľudia,“ dodal.

Hnutie je podľa slov predsedu pripravené na rokovania, no do parlamentných volieb pôjde samostatne. „My sme pripravení na ťažkú diskusiu, ale má zmysel sa pri tom stole stretnúť, aby ľudom neoperovali zdravé kolená,“ uzavrel Hlina.