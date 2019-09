Výbor odporúča opozícii, aby stiahla jeden z návrhov na odvolanie premiéra Pellegriniho

Ústavnoprávny výbor NR SR odporúča opozícii, aby stiahla jeden z návrhov na odvolanie predsedu vlády Petra Pellegriniho. Mimoriadnu schôdzu, na ktorej chce opozícia odvolať premiéra, zaradili poslanci ako posledný bod programu riadnej 49. schôdze parlamentu.

Zvolali ďalšiu mimoriadnu schôdzu

Opoziční poslanci však odovzdali podpisy na zvolanie ďalšej mimoriadnej schôdze s tým istým cieľom. Predseda parlamentu Andrej Danko preto požiadal v utorok Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR, aby navrhol postup pri prerokovaní týchto dvoch návrhov na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu.

Podľa predsedu Ústavnoprávneho výboru NR SR Róberta Madeja ide o neštandardnú situáciu a ani Ústava SR detailne nerieši, ako sa s ňou vysporiadať.

„Tak, ako návrh zákona nie je predmetom dvojakého prerokovávania, nemalo byť to platiť ani pri návrhu na odvolávanie. Je preto vhodné, aby predkladatelia zvážili späťvzatie jedného z týchto návrhov,“ myslí si Madej. S touto a obdobnými situáciami by sa mal podľa neho do budúcnosti vysporiadať zákon o rokovacom poriadku.

Obštrukcia koalície

Poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a člen ústavnoprávneho výboru Ondrej Dostál na rokovaní výboru uviedol, že konštatovanie, že ide o neštandardnú situáciu, nie je stanovisko k postupu podľa zákona o rokovacom poriadku, ktorý nijako neupravuje viacnásobné predloženie k odvolaniu.

„To, že sa neuskutočnilo, je spôsobené jedine tým, že vládna koalícia zablokovala pondelkové odvolanie. Môže za to obštrukcia zo strany koalície, nie je to rozmar zo strany opozície,“ vysvetlil Dostál. Toto nie je podľa poslanca niečo, čo má riešiť ústavnoprávny výbor.

„Tento návrh zo strany Andreja Danka je čisto politický, ak na tom trvajú, nech to navrhne poslanecký klub strany Smer-SD a nie ústavnoprávny výbor,“ dodal Dostál.

Podobné stanovisko zastáva aj Alojz Baránik z SaS. „Táto situácia vznikla, lebo došlo k porušeniu ústavy, ktorá jasne hovorí, že návrh na odvolanie člena vlády parlament musí prerokovať. Nikde sa neuvádza, že ten návrh má byť podriadený uznášaniaschopnosťou NR SR. Urobíme všetko preto, aby sme na toto poukazovali a aby všetkým bolo jasné, že koalícia sa správa ako porušovateľ ústavy,“ zaujal svoje stanovisko na výbore Baránik.

Schôdzu neotvorili ani na druhý pokus

Predseda parlamentu Andrej Danko na stredajšom brífingu informoval, že ak budú v piatok v pléne prítomní všetci poslanci, ktorí sa podpísali pod ďalšiu mimoriadnu schôdzu, začne sa o 13:00. Verí, že tá druhá mimoriadna schôdza, ktorá je zaradená ako posledný bod programu 49. schôdze, bude v tom prípade krátka.

Mimoriadnu schôdzu parlamentu s cieľom odvolať premiéra Petra Pellegriniho sa nepodarilo otvoriť v pondelok ani na druhý pokus. Plénum nebolo uznášaniaschopné.

Prítomných bolo len 68 poslancov. Mimoriadnu schôdzu sa ani na dvakrát nepodarilo otvoriť predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi ani minulý týždeň v piatok. Prezentovalo sa na nej totiž menej než 70 poslancov, na otvorenie schôdze je potrebných 76 prítomných.