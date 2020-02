Opozícia by na vytvorenie ústavnej väčšiny potrebovala aj Kollára, politológ v ňom vidí riziká

Šéf hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič by sa pokúsil vytvoriť vládu s ústavnou väčšinou, ak by ju po parlamentných voľbách skladali strany súčasnej demokratickej opozície.

Pre strany je to veľmi lákavé

„Vzhľadom na to, aké zásadné zmeny Slovensko potrebuje, si myslím, že by bolo hriechom, nepokúsiť sa o niečo také, ak by tak ľudia rozhodli,“ povedal agentúre SITA Matovič. Podľa politológa Tomáša Koziaka bude pokušenie získať ústavnú väčšinu pre vládne strany „veľmi lákavé“.

Na vytvorenie ústavnej väčšiny by súčasná opozícia zrejme potrebovala aj stranu Sme rodina Borisa Kollára.

„Asi by sme mali počkať na definitívne rozhodnutie ľudí vo voľbách a neporciovať medveďa, ktorý ešte behá po lese,“ odpovedal Matovič na otázku, či by do prípadnej vládnej koalície zobral aj Kollárovu stranu z dôvodu zostavenia ústavnej väčšiny v parlamente.

Záležitosti z minulosti

Politológ Koziak uviedol, že Kollár prináša so sebou mnohé riziká. „Nesie so sebou záležitosti z minulosti. Ak sa objavia nové skutočnosti, môžu novú koalíciu diskreditovať. Ďalším problémom sú neujasnené hodnotové postoje Sme rodina,“ zhodnotil Koziak.

Ako ďalej poznamenal, netrúfa si tipovať, či napokon Kollár prípadnú pozvánku do koalície dostane. Koziak si myslí, že veľa bude záležať aj od toho, či bude chcieť koalícia robiť zásadné ústavné zmeny.

„Prípadní koaliční partneri asi budú viac proti tomu, aby Kollár vstúpil do takejto koalície. Radšej si povedia, že vláda nebude mať ústavnú väčšinu, ale bude možno stabilnejšia a konzistentnejšia,“ zhodnotil politológ.