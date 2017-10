Opozícia chce zmenu v krajoch, výsledky županov za Smer-SD sú podľa Remišovej biedne

BRATISLAVA 10. októbra (WebNoviny.sk) – Opozičné strany SaS, OĽANO, KDH a Demokrati Slovenska, ktoré vytvorili predvolebné koalície pred novembrovými voľbami, v utorok vyzvali pravicových voličov, aby 4. novembra išli voliť a rozhodli tak o nových predsedoch a poslancoch samosprávnych krajov.

„Vyzývame všetkých, aby prišli voliť, pretože zmena, ktorú potrebuje naša krajina, sa môže udiať už teraz a nie až v parlamentných voľbách,“ vyhlásil na tlačovej besede predseda najsilnejšej opozičnej strany SaS Richard Sulík.

Zároveň upozornil, že samosprávne kraje riešia oveľa viac, ako si myslia občania. Pod kraje totiž spadajú nemocnice, školy i cesty. Podľa Sulíka kandidáti koalície pravicových strán na predsedov krajov sú zárukou, že v prípade zvolenia budú svoj úrad vykonávať čestne a poctivo. Podľa Sulíka zmena je blízko.

Vo väčšine krajov sú župani za Smer-SD

Veronika Remišová z OĽANO upozornila, že vo väčšine krajov sú župani za stranu Smer, pričom mnohí sú na svojom mieste už osem a aj 12 rokov.

„Ich výsledky sú ale často biedne a vidíme, že naše kraje potrebujú zmenu. Často sa sťažujeme, čo v našich regiónoch nefunguje. Rozbité cesty, napríklad cesta cez Muránsku planinu pripomínajúca tankodróm. Alebo zle vybavené nemocnice, napríklad krajská nemocnica v Čadci stále nemá magnetickú rezonanciu a každý rok takmer štyritisíc veľmi chorých ľudí z Kysúc musí za vyšetrením cestovať niekedy až 100 kilometrov. Naše kraje potrebujú zmenu a 4. novembra môže každý z nás svojím hlasom podporiť kandidátov, ktorí sa o svoj región budú starať čestne, s nasadením a s dobrými nápadmi,“ zdôraznila Remišová s tým, že vládna koalícia robí všetko pre to, aby sa na voľbách ľudia nezúčastnili a ostali doma.

„Predseda parlamentu Andrej Danko vyhlásil voľby tesne po sviatku Všetkých svätých, keď mnohí ľudia odchádzajú navštíviť hroby blízkych zosnulých a budú mimo svojho bydliska. Takisto vláda nevie zabezpečiť hlasovanie poštou pre voľby do samosprávnych krajov, ktoré bez problémov funguje pri parlamentných voľbách. Pri župných voľbách to doteraz nebolo možné pre dvojkolovú voľbu. Po novom sú voľby jednokolové a nebol by to problém,“ uviedla.

Grešša v Nitrianskom kraji nestiahnu

Podľa Remišovej dnes od hlasu občanov závisí, aké budú cesty, aké budú regionálne nemocnice, či o našich starých bude dôstojne postarané a budú fungovať opatrovateľské služby, či naši mladí budú mať kvalitné stredné školy. To všetko závisí od Vášho hlasu. Nie je to málo, je to nádej na zmenu k lepšiemu,“ dodala.

Predseda KDH Alojz Hlina tvrdí, že po 16 rokoch je zmena možná nielen v Prešovskom kraji, ale aj v iných krajoch.

Opozičné strany neuvažujú, že by stiahli svojho kandidáta na župana v Nitrianskom kraji Jána Grešša, k čomu ich vyzýva predseda SNS Andrej Danko, čím chce zabrániť víťazstvu kandidáta Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko Milana Uhríka. Podľa Remišovej sa Martin Klus vzdal kandidatúry v Banskobystrickom kraji, pretože Lunter je kandidát, v prospech ktorého sa oplatilo vzdať. „Milan Belica takým nie je,“ dodala.