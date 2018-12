Opozícia Dankov osobitný odvod striktne odmieta, vraj prinesie len zvýšenie cien potravín

BRATISLAVA 13. decembra (WebNoviny.sk) – Poslanci NR SR vo štvrtok začali 39. schôdzu parlamentu prerokovaním zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, ktorý vrátil prezident SR Andrej Kiska.

Hlava štátu vrátila osobitný odvod späť do parlamentu, pretože považuje nový osobitný odvod za nesystémový nástroj, ktorý diskriminuje niektoré obchodné reťazce voči iným ustanovením početných a navzájom sa prekrývajúcich podmienok vzniku povinnosti platiť odvod.

Zvolené kritériá v zákone sú podľa prezidenta SR arbitrárne a z hľadiska štruktúry maloobchodného trhu na Slovensku nepodložené. K týmto pripomienkam prezidenta sa v písomnej rozprave pridali aj opoziční poslanci. Podľa nich schválenie odvodu prinesie len zvýšenie cien potravín.

Daň za potraviny

V rozprave k zákonu o osobitnom odvode vystúpili v pléne NR SR štyria poslanci, všetci z radov opozície. Naďalej vyčítali zákonu najmä to, že by mal priniesť zvyšovanie cien potravín, a tak pôjde o akúsi daň za potraviny.

„Kázal niekto vláde SR znížiť podiel slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov zo 42 % v roku 2012 na súčasných 37 %? Nikto to vláde nekázal. Ak chce vláda pomôcť slovenským farmárom a spotrebiteľom dostať sa k slovenským potravinám, tak to nemôže ísť cez nezmyselný nápad ako odvod. Ten prinesie len zvýšenie cien potravín o 2,5 %. Nezavádzajme odvod, ktorý zdvihne ceny potravín, ale prijmime zákon, ktorý zavedie podiel slovenských potravín na pultoch na 50 %,“ uviedol poslanec NR SR za Sme rodina Milan Krajniak.

Podľa poslankyne NR SR za OĽaNO Veroniky Remišovej je návrh zákona nezmyselným a škodlivým návrhom. „Keď vidíme rast cien potravín v Európe, myslela som si, že vláda SR sa bude snažiť tento rast cien spomaliť. No naopak, zavádza daň na potraviny. Ak si niekto myslí, že tento návrh sa neprenesie do cien potravín, veľmi sa mýli. OĽaNO uznáva, že problémy slovenských farmárov treba riešiť, no rozumným spôsobom,“ povedala v pléne Remišová.

Prezident zákon kompletne odmietol

Poslanec NR SR za SaS Ondrej Dostál v rozprave spomenul, že keď prezident Andrej Kiska vetuje niektoré zákony a vráti ich do parlamentu, väčšinou ide len o mierne právne úpravy alebo politický nesúhlas.

Teraz je však kompletne proti a vyzval poslancov NR SR k jeho neprijatiu ako celku. „Sme zvyknutí, že prezident má po schválení zákona len právne či politické pripomienky. Tento zákon však kompletne odmietol,“ ozrejmil Dostál.

Bývalý minister pôdohospodárstva SR a v súčasnosti nezaradený poslanec NR SR Zsolt Simon podľa vlastných slov dúfal, že po odmietnutí zákona prezidentom koalícia schôdzu v takom krátkom čase nezvolá.

„Dúfal som, že keď prezident tento zlý a nepotrebný zákon nepodpíše, tak vládna koalícia nezvolá schôdzu ešte tento rok a zákon nevstúpi do platnosti od začiatku budúceho roku. Ale vidím, že hlúposti SNS majú podporu Smeru aj Mostu-Híd. Tento zákon je zle urobený a nepomôže ho nič vylepšiť,“ dodal Simon.