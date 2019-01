Opozícia kritizuje návrh novely tlačového zákona, je to bič na kritických novinárov

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) – Opoziční poslanci v parlamente kritizujú návrh novely tlačového zákona, podpredsedovia NR SR Béla Bugár (Most-Híd) i Andrej Hrnčiar (Most-Híd) ho vítajú.

„Som presvedčený, že niektorí novinári robia politiku a rozhodli sa, že chcú v štáte zmeniť mocenské pomery a pod rúškom novinárskej práce robia politiku. Niektoré portály by sa mohli premenovať na politickú stranu,“ povedal Hrnčiar v rozprave v prvom čítaní o návrhu novely o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve, ktorý predkladá strana Smer-SD.

Novinári nemajú robiť politiku

„Podporím návrh, aby verejný funkcionár mal právo na odpoveď v prípade, ak ide o nepravdivé informácie. Novinári nás majú kritizovať, keď urobíme chybu, ale nemajú ovplyvňovať, lebo potom robia politiku,“ povedal Bugár s tým, že bude hlasovať za právo na odpoveď, aj za pokutu.

Opozičná poslankyňa Renáta Kaščáková z SaS vyjadrila názor, že znovuzavedenie práva na odpoveď pre politikov je nezmyselné. Podľa nej obmedzuje právo na slobodné šírenie informácií. „Je to bič na novinárov, ktorí píšu kriticky,“ povedala. S Kaščákovou súhlasila aj Natália Milanová z hnutia OĽaNO. „Sama mám k tomuto návrhu výhrady,“ uviedla. „Hlavným cieľom je vyvolať tu ďalšie spoločenské napätie. Týmto návrhom nebudeme riešiť to, či to, čo napísal novinár, bola pravda, ale to, či sa to dotklo niekoho cti,“ dodala Kaščáková.

Predkladateľ návrhu Dušan Jarjabek zo Smeru-SD v závere rozpravy uviedol, že medzi politikmi a novinármi by malo platiť „ozbrojené prímerie„, ktoré tu kedysi bolo. „Dnes to prostredie nie je korektné, nemá rovnaké pravidlá hry,“ povedal. Podľa neho, keď politik prichytí novinára pri lži, nemá sa kde sťažovať. „Mediálny priestor nie je v poriadku,“ uviedol.

Primeraná peňažná náhrada

Predseda NR SR a šéf SNS Andrej Danko chce rozšíriť návrh novely tlačového zákona poslancov Smeru-SD o právo na odpoveď na komentáre a glosy. Most-Híd nesúhlasí s tým, aby sa zákon rozšíril na komentáre a glosy.

Poslanci za stranu Smer-SD Dušan Jarjabek a Miroslav Číž chcú novelou tlačového zákona opätovne zaviesť právo na odpoveď ako aj pokuty v podobe, v akej boli v zákone v roku 2008. Ako píšu v dôvodovej správe k návrhu novely, „týmto návrhom zákona sa možnosti uplatnenia práva na odpoveď rozširujú v zmysle pôvodného znenia tlačového zákona. Treba zdôrazniť, že predmetom práva na odpoveď je len skutkové tvrdenie. Vylučuje sa teda odpovedať na hodnotiace úsudky“.

Podľa návrhu „ak vydavateľ periodickej tlače alebo tlačová agentúra neuverejnia opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie, alebo ak nedodržia niektorú z podmienok na ich uverejnenie, má osoba, ktorá o ich uverejnenie vydavateľa periodickej tlače alebo tlačovú agentúru požiadala, právo na primeranú peňažnú náhradu od 1 660 eur do 4 980 eur. Nárok na primeranú peňažnú náhradu možno uplatniť na súde“. Navrhujú, aby novela platila od 1. mája tohto roka.