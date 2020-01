Opozícia očakávala v prípade Trnku akčnejší postup a vyzýva zadržať aj exministra Počiatka

Opozičné politické strany očakávali vo veci zaistenia Dobroslava Trnka akčnejší postup. Niektoré taktiež vyzývajú na zadržanie exministra dopravy a financií za Smer-SD Jána Počiatka.

Reagovali tým na fakt, že Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo štvrtok zadržala bývalého generálneho prokurátora. Obvinila ho z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Viac informácií poskytne polícia, keď to bude možné.

„V čase, kedy má slovenská polícia v porovnaní s inými európskymi krajinami najnižšiu mieru dôvery ľudí, sme očakávali dramaticky akčnejší prístup voči Dobroslavovi T. Čas, ktorý mu takto NAKA zbytočne poskytla na zametenie stôp a dohodnutie postupu so svojimi skorumpovanými priateľmi, úplne zbytočne sťaží ďalšie procesy vedúce k uplatneniu spravodlivosti,“ priblížil predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič v stanovisku, ktoré agentúre SITA zaslal hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

Podľa Matoviča obdobne nepochopiteľne NAKA dodnes nevykonala domové prehliadky a nezadržala ani Moniku Jankovskú, Jána Počiatka, Norberta Bödöra a ďalších, ktorí v rukách spravodlivosti mali skončiť už veľmi dávno.

Zadržanie vyvoláva závažne otázky

Zadržanie bývalého generálneho prokurátora je dobrou správou pre Slovensko, avšak vyvoláva závažné otázky. Vo svojej reakcii to pre agentúru SITA uviedla strana Sloboda a Solidarita (SaS).

„Už pred dvomi mesiacmi sme hovorili, aby bol Dobroslav T. vyšetrovaný vo väzbe, pretože bolo prinajmenšom zrejmé, že bude mať možnosť ovplyvňovať vyšetrovanie. Otázkou teraz je, komu všetkému pomohol čas, ktorý dala polícia Dobroslavovi T. na slobode. Prečo polícia konala až teraz? Načo čakali? Potreboval ešte pozametať stopy?“ pýta sa predseda SaS Richard Sulík.

Liberáli si myslia, že bude veľmi náročné dočkať sa celej pravdy a spravodlivého procesu. „Dobroslav T. je stelesnením mafie, ktorá tu počas vlády Smeru rozťahovala svoje chápadlá. Polícia by však mala v záujme očisty justície konať ráznejšie. NAKA by si tak mala prísť, okrem Dobroslava T., aj pre Počiatka, Bödöra či iných. Až vtedy by sme sa možno všetci s údivom pozerali, ako by ich cela donútila rozprávať,“ doplnil poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre spravodlivosť Alojz Baránik.

Správny, logický a očakávaný krok

Podľa koalície strán PS/Spolu je toto rozhodnutie správnym, logickým a očakávaným krokom, ktorý „veríme, že bude smerovať k naplneniu spravodlivosti. Na obnovu dôvery v štát a jeho inštitúcie však potrebujeme viac“. K zadržaniu dochádza podľa koalície týždne po tom, ako „celá krajina videla jeho dohadovanie kšeftov s vtedajším ministrom Počiatkom, či ako si necháva rozkazovať od mafiána Mariana K“.

Zdôraznili, že zadržanie bývalého generálneho prokurátora je vo férovej krajine s fungujúcou spravodlivosťou úplne normálna vec a nevyhnutné minimum. „U nás je to žiaľ dôvod na oslavu. Na to, aby mohli ľudia dôverovať spravodlivosti a inštitúciám, ktoré ju majú zabezpečovať, nestačí len vymeniť figúrky. Potrebujeme posilniť systém,“ uzavrelo PS/Spolu.

Nikdy nie je neskoro začať budovať krajinu

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) zasa vyhlásilo, že je smutnou vizitkou našej krajiny, že bývalého generálneho prokuratúra zadržala NAKA. Zároveň je to však podľa hnutia aj dobrou správou pre Slovensko.

„Nikdy nie je neskoro začať budovať krajinu, v ktorej funguje spravodlivosť. Ak polícia začne konečne robiť to, čo má robiť, tak tých ‚veľkých rýb‘ bude v celách pribúdať,“ uviedlo KDH vo vyhlásení, ktoré agentúre SITA zaslal hovorca hnutia Stano Župa.

Zabezpečiť spravodlivosť je podľa KDH základná úloha štátu. „Ak to nedokáže, štát zlyháva a sekundárnym efektom je aj nárast extrémizmu. Ak na Slovensku bude fungovať spravodlivosť, prestane rásť aj extrémizmus,“ uzavrelo hnutie.

„Už dlho tvrdíme, že bývalý generálny prokurátor má byť väzobne stíhaný. Držíme palce všetkým prokurátorom, vyšetrovateľom a sudcom, aby výsledkom ich práce boli spravodlivé tresty pre tých, ktorí denne zneužívali svoje vysoké pozície a podieľali sa na zločinoch v našej krajine,“ napísala na sociálnej sieti strana Dobrá voľba exministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera.