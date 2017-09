Opozícia pri dlhovej brzde hovorí o politikárčení a neschopnosti vlády stavať diaľnice

BRATISLAVA 8. septembra (WebNoviny.sk) – Pri snahe o uvoľnenie dlhovej brzdy nejde o diaľnice, ale o predvolebné divadlo určené ľuďom v jednotlivých vyšších územných celkoch. Uviedol to v rozprave k návrhu uznesenia, ktorým chcú koaliční poslanci zaviazať finančný výbor k vypracovaniu novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, nezaradený poslanec Miroslav Beblavý.

Predloženie návrhu tak dáva do súvislosti s blížiacimi sa župnými voľbami, keďže jedným z predkladateľov je aj súčasný župan v Žilinskom kraji a opätovný kandidát Juraj Blanár.

Projekty nie sú pripravené

„V tejto miestnosti nesedí podľa mňa jediný človek, ktorý nie je v stave klinického spánku, ktorý si myslí, že naozaj Smeru ide o dostavanie diaľnic,“ vyhlásil Beblavý. Dokazujú to podľa neho doterajšie skúsenosti, keď meškajú takmer všetky realizované dopravné projekty a tendrujú sa aj dvojnásobne drahšie ako za iných vlád či v zahraničí.

Okrem toho vláda nemá projekty dostatočne pripravené. „Aj keby ste mali peniaze, aj keby ste mali všetko, tak neviete stavať, ako poukazujú nezávislí experti, lebo nemáte čo,“ dodal.

Kollár dlhovú brzdu nepodporí

V tomto názore ho podporil aj poslanec za OĽaNO Eduard Heger. Zaujímavé totiž podľa neho je, že kým zriadenie dlhovej brzdy pred ôsmimi rokmi iniciovali odborníci na rozpočet a financie, s otvorením dlhovej brzdy prichádzajú župani.

Cieľom opozičnej kritiky sa však v diskusii často stáva predovšetkým nepripravenosť projektov a neschopnosť vlády budovať dopravnú infraštruktúru. Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár hovorí, že si uvedomuje, že cesty treba dostavať, za týchto okolnosti však otvorenie dlhovej brzdy podporiť nechce.

Férová ponuka

Predstavitelia vládneho Smeru-SD však hovoria o férovej ponuke a o uznesení ako o akomsi mandáte na ďalšiu debatu o príprave konkrétneho zákona. Zmeny majú pritom viacero alternatív, od prechodu z hrubého na čistý dlh, cez zmeny v znižovaní úrovní sankčných pásiem, až po samotnú investičnú výnimku.

Podľa šéfa finančného výboru Ladislava Kamenického predkladatelia ponúkli, že by sa z investičnej výnimky, ak by bola zavedená, financovalo iba to, čo je potrebné, efektívne a má prioritu. Zároveň by malo ísť o projekty posúdené Hodnotou za peniaze. Zároveň ponúkli rozhodovanie o financovaní projektov vo výbore, kde by mala polovičné zastúpenie koalícia a opozícia.

Rozprava o návrhu uznesenia pokračuje rozpravou ústne prihlásených poslancov, ktorých bolo viac ako desať.