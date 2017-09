Opozícia uvoľňovať dlhovú brzdu nechce

BRATISLAVA 8. septembra (WebNoviny.sk) – Šance vládnych poslancov na uvoľnenie dlhovej brzdy v prospech financovania infraštruktúrnych projektov zatiaľ veľmi nádejne nevyzerajú.

V parlamentnej rozprave k návrhu uznesenia, ktorým chcú poslanci z koalície zaviazať finančný výbor, aby vypracoval novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, sa totiž proti investičnej výnimke z dlhovej brzdy postupne vyslovili zástupcovia všetkých opozičných strán. Po dnešnom ukončení rozpravy by o uznesení mali poslanci hlasovať v pondelok popoludní.

Kritické hlasy

Predkladatelia návrhu uznesenia si pritom počas rozpravy vypočuli viacero kritických hlasov z radov opozície, ktoré hovorili predovšetkým o tom, že vláda nie je schopná efektívne investovať do diaľničnej infraštruktúry ani v súčasnosti a je preto zbytočné uvoľňovať pravidlá rozpočtovej zodpovednosti. Navyše opoziční poslanci upozorňovali na to, že medzi predkladateľmi sú podpísaní traja župani, čo považujú za politikárčenie a kampaň v rámci blížiacich sa župných volieb.

„Nemyslím si, že nebude dosť peňazí na diaľnice. Myslím si, že už dnes je a bude viac,“ tvrdí poslanec za OĽaNO Eduard Heger. Podľa neho je požiadavka na uvoľnenie dlhovej brzdy na výstavbu diaľnic zvláštna v situácii, keď samotný kabinet Roberta Fica do budúcnosti plánuje prebytkové rozpočty. Tam sú podľa neho aj zdroje na výstavbu infraštruktúry. Taktiež sa počíta so solídnym rastom ekonomiky, čo podľa neho logicky prinesie aj vyššie daňové príjmy do štátnej kasy.

Potreba vybudovania infraštruktúry

Proti uvoľneniu dlhovej brzdy sa pritom v rozprave vyslovili aj poslanci za SaS, ĽSNS, ale aj Sme rodina. Hoci šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár sa vyslovil, že cíti potrebu dobudovania cestnej infraštruktúry v regiónoch, na rokovania o dlhovej brzde ho nik z koalície v lete neoslovil. Zároveň však vylúčil, že by riešenie dobudovania diaľnic videl vo vyššom zadlžovaní budúcich generácií. „My sa nechystáme uvoľňovať dlhovú brzdu,“ dodal.

Budúcnosť ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti tak ukážu až nasledujúce mesiace. Uznesenie, ktoré má zaviazať finančný výbor, aby pripravil návrh novely ústavného zákona, totiž koalícia môže schváliť aj bez hlasov opozičných poslancov. Na kľúčové hlasovanie o zmene ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti však už bude potrebovať ústavnú väčšinu poslancov.

Práca na pleciach výboru

Jeden z predkladateľov uznesenia, žilinský župan a kandidát aj v blížiacich sa župných voľbách Juraj Blanár hovorí, že tento krok je len iniciovaním práce, ktorá bude na pleciach výboru, kde majú svoje zastúpenie aj predstavitelia opozície. „Môžete tam bez akýchkoľvek problémov definovať všetko to, čo si myslíte, že je dobré a brániť sa tomu, čo nie je dobré, aby sa do toho zákona nedostalo,“ odkázal zástupcom opozície.

Po rozprave k dlhovej brzde pokračovalo dnešné rokovanie parlamentu návrhom novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov, ktorú predkladá Ján Budaj z hnutia OĽaNO. Rokovanie o tomto návrhu bolo prerušené a pokračovať bude v pondelok, keď parlament bude preberať aj ďalšie poslanecké návrhy. V utorok by sa potom mali vrátiť k vládnym návrhom.