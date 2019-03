Opozícia žiada odvolanie ministra Érseka, dôvodom je najmä situácia pri výstavbe tunela Višňové

BRATISLAVA 29. marca (WebNoviny.sk) – Opoziční poslanci zozbierali podpisy pod návrh na odvolanie ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka.

Dôvodmi na odvolanie ministra majú byť najmä nezvládnutá situácia pri výstavbe tunela Višňové a spomalenie výstavby niektorých diaľničných úsekov či rýchlostných ciest. Konštatovali to v piatok na tlačovej besede poslanec NR SR za SaS Miroslav Ivan a nezaradený poslanec Igor Janckulík, ktorý vstúpil do KDH.

Jeden výsledok rokovaní

Pohár trpezlivosti, pokiaľ ide o ministerstvo dopravy SR, podľa Miroslava Ivana pretiekol. „To je v skratke vyjadrenie situácie na danom rezorte. To, čo urobil minister dopravy na diaľničnom úseku pri tuneli Višňové, je neodpustiteľné. Po tom, ako minister dovolil a zakryl odchod zhotoviteľa, ktorý meškal s výstavbou tým, že umožnil podpis dohody na jeho odchod, je vážny dôvod na jeho odvolanie,“ uviedol v piatok Miroslav Ivan.

SaS a KDH tvrdia, že tunel Višňové a súvisiaci diaľničný úsek majú meškanie, ale najzložitejšie časti tunela sú už hotové. Minister dopravy Árpád Érsek a premiér Peter Pellegrini svojím výstupom pri kontrole tunela Víšňové však znemožnili podľa SaS a KDH dostavanie tohto úseku.

„Minister Ersék od jesene tlačil do popredia len jeden výsledok rokovaní, a to zrušenie zmluvy so zhotoviteľom tunela Višňové,“ povedal Ivan.

Ďalšie nedostatky

Ministrovi dopravy obe politické zoskupenia vyčítajú aj ďalšie nedostatky pri vykonávaní jeho funkcie. „Od roku 2016, kedy sa Árpád Érsek ujal funkcie ministra, sa dopustil viacerých nedostatkov. Napríklad nenašiel spôsob ako riešiť pokuty so zahraničnými vodičmi za používanie slovenských diaľníc, za jeho účinkovania na ministerstve dopravy nemáme žiadny diaľničný úsek dokončený načas, zhoršuje sa nám stav ciest prvej triedy a posilňuje sa monopol národného železničného dopravcu,“ vysvetlil Ivan.

Kresťanskodemokratické hnutie k odvolaniu Érseka uviedlo, že vláda sa síce zaviazala udržať vysoké tempo výstavby rýchlostných ciest a diaľnic, no len na papieri, realita je iná.

„Aj KDH sa pripája k odvolaniu ministra dopravy Árpáda Érseka. Ten sa zapíše ako minister, počas ktorého sa výstavba diaľnic a rýchlostných ciest spomalila a výstavba tunela Višňové dokonca zastavila. Rýchlostná cesta R3 – obchvat Tvrdošína na Orave a jeho verejné obstarávanie je azda najdlhším obstarávaním v doprave v histórii Slovenska,“ dodal Igor Janckulík.