Opozičné strany nebudú hlasovať za predčasné parlamentné voľby, ktoré sa snaží presadiť Johnson

Britské opozičné strany nebudú na budúci týždeň hlasovať za predčasné parlamentné voľby, ktoré sa snaží presadiť premiér Boris Johnson.

Strany v piatok diskutovali o tom, či budú súhlasiť s plánom Johnsona uskutočniť voľby 15. októbra, na čo je potrebný súhlas dvoch tretín poslancov parlamentu.

Prekonanie patovej situácie

Johnsonovi sa tento týždeň predčasné voľby nepodarilo presadiť, keď ich parlament v hlasovaní odmietol. Rovnaký návrh chce však podať aj v pondelok, keďže trvá na tom, že predčasné voľby sú jediný spôsob, ako prekonať patovú situáciu v otázke odchodu Londýna z Európskej únie (EÚ).

Oponenti premiéra nesúhlasia s hlasovaním, pokiaľ bude exitovať podozrenie, že Británia odíde z únie v plánovanom termíne 31. októbra bez dohody, čím sa premiér vyhráža.

Posunutie brexitu

Po piatkových diskusiách opoziční poslanci uviedli, že nepodporia voľby, pokiaľ vláda nepožiada Brusel o posunutie brexitu. Johnson sa na margo toho vyjadril, že by „radšej ležal mŕtvy v priekope„, ako by to mal urobiť.

Opoziční poslanci budú teda v pondelok hlasovať buď proti Johnsonovmu návrhu alebo sa zdržia hlasovania.