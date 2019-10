Opozičné strany si sadli za jeden stôl a odmietli koalíciu so stranou Smer-SD

Opozičné politické strany budú spoločne postupovať pri oslavách 30. výročia Nežnej revolúcie 17. novembra a pri druhom výročí vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice 21. februára. Strany chcú koordinovať svoj postup aj v aktuálnych kauzách, ako je napríklad Gorila. Na tlačovej konferencii to povedal predseda SaS Richard Sulík, ktorý v pondelok pozval na pracovné stretnutie lídrov koalície PS/Spolu, OĽaNO, KDH, Za ľudí a Sme rodina. Na stretnutí sa podľa Sulíka tiež zhodli, že nepôjdu do koalície so stranami Smer-SD, SNS a ĽSNS. Pri ostatných politických stranách je podľa neho potrebné počkať, ako sa vyvinú.

Spájať sa má zmysel

Pozvanie prijali všetci predsedovia spomenutých politických strán s výnimkou predsedu KDH Alojza Hlinu, ktorého zastúpil člen KDH Igor Janckulík.

Námestie SNP má na tieto termíny výročí rezervované OĽaNO a SaS. Poskytli ho však svojim opozičným kolegom. „Spájať sa má vždy zmysel, ak tí, ktorí sa spájať chcú, majú rovnaké hodnoty,“ vyhlásil Sulík.

Zároveň dodal, že počkajú do budúceho pondelka, ako sa vyjadrí premiér Peter Pellegrini zvolať okrúhly stôl a na základe toho sa rozhodnú, ako budú ďalej postupovať.

Výročie si uctia po svojom

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár však zdôraznil, že jeho hnutie sa k tomuto spoločnému postupu nepridá a uctí si tieto výročia po svojom. „Nebudeme robiť krovie niekomu, kto si nás zavolá, len keď mu to vyhovuje. Ale keď protestuje demokratická opozícia, tak nás nezavolajú,“ tvrdil Kollár.

Ak má byť jeho hnutie súčasťou rokovaní o spolupráci, stanoví si podmienky, ktorých splnenie bude podľa Kollára závisieť od ich zotrvania v týchto rokovaniach.

„Bol by som zvláštny predseda Spolu, keď by som nepovedal, že som rád, že tu stojíme spolu. Nevieme, ako volič rozhodne, ale vieme, že budeme musieť spolupracovať, keď chceme Slovensko zmeniť. Pred voľbami je dôležité definovať kľúčové veci, ktoré nás spájajú,“ uviedol na tlačovke predseda Spolu Miroslav Beblavý. Zdôraznil, že tieto opozičné strany nesmú sklamať ľudí a preto už dnes prinášajú do debaty myšlienky o zásadných krokoch, ktoré je treba spraviť.