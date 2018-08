Opozičné strany žiadajú väzobné stíhanie Kaliňáka, mohol by ovplyvňovať svedkov

BRATISLAVA 3. augusta (WebNoviny.sk) – Je neprijateľné, že slovenská vláda sa mala priamo podieľať na únose cudzieho štátneho príslušníka. Vyhlásila to dnes na tlačovej besede predsedníčka poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Veronika Remišová.

Návrat mečiarizmu

„Dnes to bol občan cudzieho štátu a zajtra to môže byť Slovák, ktorý bude pre súčasnú vládu nepohodlný. Skúsenosti s únosmi už máme,“ povedala s tým, že ak dovolíme, aby sa takto hrubo zneužívali štátne orgány, sme naspäť v mečiarizme. Podľa nej sa ani vláda, ani generálna prokuratúra nemôžu vyhovárať, že vietnamský občan bol unesený z Nemecka.

„Exminister vnútra Robert Kaliňák a všetci, ktorí únos kryli, mohli spáchať viacero trestných činov, generálna prokuratúra by mala začať vyšetrovanie a ak bude ďalej pasívna, tak svojou nečinnosťou ich kryje,“ povedala Remišová a dodala, že generálna prokuratúra by mala konať okamžite, ako existujú akékoľvek podozrenia na spáchanie trestných činov.

Zlyhala SNS a tajná služba

Remišová naznačila, že v prípade zlyhala aj Slovenská národná strana (SNS), keďže šéf tajnej služby – Slovenskej informačnej služby (SIS) je nominantom predsedu SNS Andreja Danka. „Ak o tom tajná služba vedela, pomáhala kryť tieto závažné trestné činy. Ak o tom nevedela, treba odvolať vedenie tajnej služby,“ podotkla.

Podľa nej vyvodením zodpovednosti by bolo okamžité odvolanie šéfa SIS z funkcie. Pripomenula, že preto poslanec Gábor Grendel zvoláva parlamentný výbor na kontrolu činnosti SIS. „Za ohrozenie bezpečnosti Slovenska by mal premiér s celou vládou podať demisiu. Peter Pellegrini a Denisa Saková (ministerka vnútra) zavádzali partnerov v zahraničí aj občanov. Vláda robí neodpustiteľnú hanbu Slovensku,“ vyhlásila Remišová. Opätovne uviedla, že opozícia očakáva okamžité konanie Generálnej prokuratúry SR.

Žiadajú pre policajtov ochranu

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podľa jej podpredsedu Ľubomíra Galka očakáva razantný postup vyšetrovacích orgánov, hlavne generálnej prokuratúry. Ako ďalej povedal, strana žiada, „aby všetkým policajtom, ktorých mená poskytnú generálnej prokuratúre, bola pridelená zvýšená ochrana tak, aby neboli vystavení tlaku aby v budúcnosti klamali a zabudli na to, čo videli“.

Galko je presvedčený, že všetky úkony by mali byť vykonané veľmi rýchlo, aj cez víkend. Šéf protokolu ministerstva vnútra Radovan Čulák aj exminister vnútra Kaliňák by mali byť podľa neho väzobne stíhaní. „Ministerka Saková by mala okamžite odísť,“ dodal podpredseda liberálov.

Zároveň pripomenul, že s Antonom Hrnkom (SNS) sa dohodli na zvolaní brannobezpečnostného parlamentného výboru na budúci štvrtok. Opoziční poslanec ocenil ochotu Hrnka v tejto veci. Opozícia povedala, že sú pripravení zvolať aj mimoriadnu schôdzu parlamentu, ale nateraz zvolanie výborov a vyzvanie generálnej prokuratúry, aby konala, považujú za dostatočné.

Kaliňák je najhorší minister vnútra v histórii

Líder SaS Richard Sulík je presvedčený, že Kaliňák „je najhorší minister vnútra, akého kedy Slovensko malo“. „Neštíti sa ničoho. Ak sa tieto podozrenia potvrdia, tak použil štát na to, aby robil láskavosti svojim kamošom alebo kolegom. Slovensko zažíva vo svete obrovskú hanbu,“ vyhlásil. „Toto je v európskej rovine jedna z najväčších možných hánb, aká sa dá vyprodukovať,“ uviedol Sulík. Ministerka vnútra Denisa Saková by podľa neho mala odstúpiť a Kaliňák patrí do väzby, aby neovplyvňoval svedkov.

„Chcem veriť, že SNS a Most-Híd pochopia, koľká bije, že toto je niečo mimoriadne hanebné,“ povedal Sulík, ktorí očakáva, že koaličné strany SNS a Most-Híd budú požadovať riadne a rýchle vyšetrenie prípadu únosu vietnamského občana.

Denník N vo štvrtok zverejnil výpovede policajtov, ktorí prehovorili pre toto médium o únose vietnamského občana Trinh Xuan Thanha. Zhodujú sa so závermi nemeckej prokuratúry, ktorá prípad vyšetruje a ktorej podrobnú správu má denník k dispozícii vďaka spoločnému pátraniu s nemeckým denníkom Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Podľa policajtov je na prípade únosu, ktorý sa stal koncom júla 2017, viacero vecí zvláštnych. Pre Denník N hovorili napríklad o tom, že z Úradu na ochranu ústavných činiteľov volali vodičom, či sú ochotní ísť na druhý deň v stredu 26. júla 2017 do práce, keďže na Slovensko príde mimoriadne vietnamská delegácia.

Spolupracujú s nemeckými vyšetrovateľmi

„Viacerí ochrankári sú prekvapení, delegácie sa plánujú niekoľko týždňov dopredu, nie zo dňa na deň,“ píše Denník N, ktorý vo svojom článku informuje aj o presných časoch pristátia či odletu slovenského špeciálu, ktorým vietnamského podnikateľa uniesli, o časoch rokovania, o spôsobe, akým sa asi z Berlína unesený podnikateľ dostal do kolóny či o tom, že vo vládnej kolóne bolo nezvyčajne veľa policajtov. Podrobne potom opisuje, ako sa unesený Vietnamec dostal až do lietadla.

Hovorca Ministerstva vnútra SR Petar Lazarov v stanovisku označil publikovaný článok za úplný nezmysel, ktorý obsahuje samé výmysly a klamstvá a ide o čisté sci-fi jeho autora. Slovenské orgány sa podľa Lazarova úmyselne žiadnym spôsobom nepodieľali na únose vietnamského občana do zahraničia.

„O prípadnom vyšetrovaní prípadu na Slovensku môžu rozhodnúť orgány činné v trestnom konaní a nie rezort vnútra. MV SR poskytuje nemeckým vyšetrovateľom maximálnu súčinnosť a bude tak robiť aj naďalej,“ dodal.