Opoziční poslanci žiadajú pre rast cien a vojenské cvičenie na Slovensku zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu

Skupina 30 opozičných poslancov Národnej rady SR v piatok podala návrhy uznesenia na zvolanie mimoriadnej parlamentnej schôdze.

Dôvodom je odloženie termínu konania vojenského cvičenia Saber Strike 2022 na území Slovenska aj rast cien energií a základných potravín.

Informoval o tom vedúci tlačového oddelenia Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Ján Mažgút.

Vláda má regulovať ceny

O zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej by bol prerokovaný a prijatý návrh uznesenia k výraznému rastu cien elektriny, plynu a tepla pre slovenské domácnosti a malé a stredné podniky v roku 2022 a k rastu cien základných potravín, žiadala skupina poslancov opakovane v auguste, septembri, novembri, či decembri 2021.

Mažgút dodal, že vláda nepodporila návrh programu ani jednej takejto mimoriadnej schôdze.

„Poslancov NR SR k podaniu návrhu však vedú aj iné dôvody, a to jednak obava z toho, že vláda nevie a nechce ceny regulovať a tiež že je správne, aby NR SR požiadala exekutívu o predloženie vecného a časového harmonogramu krokov na eliminovanie dopadu nárastu cien,“ vysvetlil Mažgút.

Opoziční poslanci budú podľa neho žiadať Vládu SR, aby v termíne do 15. februára 2022 predložila NR SR správu, vrátane vecného a časového harmonogramu, o prijatých opatreniach na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja.

Cvičenie vraj prispeje k napätiu

V druhom návrhu žiada skupina poslancov vládu SR, aby prijala všetky potrebné legislatívne a technické opatrenia a zaistila odloženie termínu konania spoločného cvičenia Saber Strike 2022 jednotiek USAREUR-AF a Ozbrojených síl SR na obdobie ukončenia eskalácie medzinárodného napätia súvisiaceho so situáciou na Ukrajine.

Cvičenie zahŕňa prijatie vojenských jednotiek USA na území SR v mesiacoch február a marec 2022, a to v počte do tritisíc osôb a do tisíc kusov techniky.

Ide podľa nich o historicky najväčší počet vojakov USA a ozbrojenej techniky na území SR.

„Skupina poslancov NR SR je presvedčená, že organizovanie takéhoto mimoriadneho vojenského cvičenia s takým obrovským počtom vojakov USA na území SR prispieva k zvyšovaniu napätia súvisiaceho so situáciou na Ukrajine. Spoločne s úsilím vlády SR dosiahnuť schválenie obrannej dohody medzi USA a SR a bezplatný minimálne desaťročný prenájom vojenských letísk v Kuchyni a na Sliači ozbrojeným silám USA, cvičenie takto predstavuje ďalší úmyselný krok vlády SR prispieť čisto z politických a utilitárnych dôvodov k ďalšej eskalácii napätia. Skupina poslancov NR SR preto žiada odloženie termínu konania spoločného slovensko-amerického cvičenia na obdobie, kedy bude zreteľné upokojenie medzinárodného napätia,“ ozrejmil poslanec za stranu Smer-SD a predseda zahraničného výboru NR SR Marián Kéry.