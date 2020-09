Opustené zvieratá z celého Slovenska opäť dostanú šancu na nový domov

Po krátkej prestávke z jari tohto roka, sa v sobotu 19. septembra, na zadnom nádvorí obchodného centra Aupark v Bratislave opäť uskutoční charitatívne podujatie „Nájdite sa… so zvieratkom z útulku“. Potrvá od 10.00 do 16.00. Podujatie pravidelne organizuje Aliancia združení na ochranu zvierat a združenie Zvierací ombudsman.

Na Nájdite sa pricestujú do Bratislavy zástupcovia útulkov z celého Slovenska a privezú so sebou zvieratá, ktorým budú počas dňa hľadať nový domov. Záujemcovia o adopcie spoznajú ich príbehy a zástupcovia útulkov im pomôžu a poradia ako si vybrať vhodné zviera a priateľa na celý život.

Každý rok prejde slovenskými útulkami a karanténnymi stanicami približne 12 000 zvierat. Ide o túlavé zvieratá, ktoré boli nájdené na ulici, zanedbané majiteľmi, vyhodené, opustené. Vo väčšine prípadov ide o zvieratá, ktoré boli týrané. V súčasnosti sú útulky, aj napriek veľkej snahe stále preplnené a kapacitne nie je možné adekvátne sa o tak vysoký počet zvierat postarať. Ich jedinou šancou je adopcia a nový domov. Ich možnosťou je práve Nájdite sa, v rámci ktorého dostane aspoň časť opustených zvierat nádej na domov.

Vďaka organizovaniu podujatia touto cestou našli svojich nových majiteľov už stovky zvierat.

Počas podujatia bude predstavená jedinečná aplikácia NÁJDITE SA ONLINE!.

Ide historicky o prvú slovenskú webovú aplikáciu, ktorá bude združovať väčšinu útulkov a poskytovať presné dáta o zvieratách vhodných na adopciu. Aplikácia vznikla v spolupráci združenia Zvierací ombudsman a spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a vzdelávacieho programu spoločnosti Digital League. Jej vznik ovplyvnila aj pandémia Covid-19, ktorá znemožnila možným záujemcom o adopciu návštevu útulkov. Vzniká aj pre ľudí, pre ktorých je návšteva útulku nepríjemným a smutným zážitkom. Vďaka aplikácii získajú jej užívatelia presné údaje o zvieratách, dá im možnosť priamo kontaktovať útulok a zaslať žiadosť o adopciu. Užívatelia tak nájdu na jednom mieste všetky potrebné a hlavne aktuálne informácie.

Do procesu tvorby aplikácie bolo zapojených niekoľko útulkov, ktoré prispeli svojimi skúsenosťami, potrebami, aj dlhodobou znalosťou adopčného procesu. Práve vďaka ich zapojeniu bolo možné aplikáciu vytvoriť tak, aby bola pre budúcich užívateľov čo najjednoduchšia, transparentná a z adopčného procesu spravila zodpovednú možnosť pomoci tým zvieratám, ktoré to naozaj potrebujú.

Aplikácia v tejto chvíli registruje päť útulkov. Ich počet však bude postupne narastať. Oficiálne bude spustená 19. septembra počas podujatia Nájdite sa.

Adopcia z útulku ako prvá voľba pri hľadaní nového zvieracieho člena rodiny je zásadná zmena, ktorá môže výrazne ovplyvniť počet týraných a túlavých zvierat, ako aj počet nelegálne množených šteniat, často končiacich na ulici. Webová aplikácia NÁJDITE SA ONLINE! tak okrem pohodlnej adopcie zvierat, ktoré hľadajú domov, ponúka možnosť podieľať sa na vytváraní spoločnosti, ktorá sa skutočne zaujíma a chráni práva zvierat.

Sprievodným programom podujatia budú opäť vystúpenia známych hudobníkov. Počas dňa vystúpia Aless, Majself, Veronika Strapková, Kristína Tran, Tommy Kotty, Dawe White.

Ambasádorkou podujatia je Kristína Tormová.

Vzhľadom na celkovú situáciu ohľadom pandémie COVID-19 a sprísňovanie opatrení pri organizovaní verejných podujatí, resp. ich zákazu, existuje možnosť zrušenia podujatia.

Zvierací ombudsman, ktorý vznikol pod Alianciou združení na ochranu zvierat je neštátna inštitúcia. Tím priateľov zvierat, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a odbornosť jednému odvážnemu cieľu: zlepšiť život a životné podmienky zvierat na Slovensku. Je tu pre združenia a útulky, ktoré denne bojujú o prežitie a na riešenie problémov nemajú čas ani ľudské kapacity. Je tu tiež pre verejnosť a jednotlivcov, ktorí častokrát nevedia, na koho sa obrátiť ak sú svedkami týrania alebo krutosti páchanej na zvieratách.

Zvierací ombudsman je tu na pomoc týraným a opusteným zvieratám, ale aj kvôli snahe celkovo znížiť krutosť na Slovensku. Okrem toho sa dlhodobo angažuje v presadzovaní systémových a legislatívnych zmien, ktoré by v praxi znížili krutosti páchané na zvieratách a zabezpečili tvrdšie tresty pre tyranov. Výsledkom práce je novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá vstúpila do platnosti 1. septembra 2018. Vďaka nej sa posilnili práva zvierat a činnosť veterinárnych inšpektorov, ktorí môžu účinnejšie zasahovať pri podnetoch týrania. Zákony a osveta znamenajú menej týraných zvierat, menej zvierat v uliciach, menej v útulkoch. Násilie je len jedno a snaha o jeho zmiernenie by nás mala zjednocovať. Preto je tu Zvierací ombudsman.

Hľadanie nových domovov opusteným psom a mačkám prostredníctvom podujatia „Nájdite sa… so zvieratkom z útulku“ je jednou z činností Aliancie združení na ochranu zvierat, ktorá združuje 15 útulkov a občianskych združení na Slovensku.

