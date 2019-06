Opustí Remišová Matovičovo OĽaNO? O možnej spolupráci už rokovala s Kiskom

BRATISLAVA 10. júna (WebNoviny.sk) – Líder hnutia OĽaNO by bol rád, keby Veronika Remišová zostala v hnutí, to polročné naťahovanie je zraňujúce. Povedal to v pondelok novinárom Matovič.

„Minulý týždeň sme mali niekoľkohodinové stretnutie, kde bolo 30 ľudí z hnutia. Veronika bola jeho súčasťou a nič také od nej nepadlo. Povedala, že potrebuje čas na rozmyslenie,“ uviedol v súvislosti s tým, či Remišová prejde do strany Andreja Kisku.

Grendel ponuku odmietol

Podľa Matoviča Kiska urobí všetko preto. „Obrovské medové motúzy jej bude ťahať popod nos. Ale je to na nej, nechávame ju slobodne sa rozhodnúť, slobodne sa vyjadriť,“ povedal Matovič.

Ako príklad uviedol poslanca Národnej rady SR Gábora Grendela, ktorý návrh Kisku odmietol a povedal, že bude kandidovať vo voľbách na kandidátke hnutia OĽaNO.

„Či Veronika odchádza, sa treba opýtať jej. Samozrejme, boli by sme radi, keby Veronika zostala s nami. Ale už také to polročné naťahovanie, vajatanie treba rozseknúť tak alebo tak. Budeme radi, aby bola súčasťou nášho tímu tak, ako bola doteraz, ale už aj tým najbližším ľuďom Veronikinho tímu to trošičku prekáža, lebo už je to zraňujúce,“ vyhlásil Matovič.

Finálne rozhodnutie

Predsedníčka poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Veronika Remišová v apríli pre agentúru SITA uviedla, že neuvažuje o odchode z OĽaNO.

„Momentálne je mojou prioritou riadna práca v našom poslaneckom klube,“ povedala Remišová pre agentúru SITA. Odvtedy však o možnej spolupráci rokovala s Kiskom. Finálne rozhodnutie o jej postupe v politike zatiaľ neohlásila.

Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu Veroniku Remišovú.