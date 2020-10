Organizáciu ustanovujúceho snemu Hlas-SD komplikujú pandemické opatrenia

Pandemické opatrenia komplikujú organizáciu ustanovujúceho snemu strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD). Nad on-line snemom v strane neuvažujú. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

Ako dodala, zo stretnutí s ľuďmi cítia predstavitelia Hlasu veľkú podporu. Na silný mandát chcú preto poukázať aj na ustanovujúcom sneme.

„Posudzujeme možnosti, ktoré prichádzajú úvahy tak, aby sme rešpektovali pravidlá,“ vysvetlila Medveď Macíková a dodala, že o prijatí rozhodnutia budú včas informovať.

Ministerstvo vnútra zaregistrovalo stranu expremiéra Petra Pellegriniho 11. septembra. Strana požiadala o registráciu 14. augusta a odovzdala viac ako 94-tisíc podpisov. Podľa Pellegriniho ide zrejme o historicky najvyšší počet vyzbieraných podpisov občanov v novodobej histórii Slovenska.

Z nateraz posledného prieskumu preferencií, ktorý pre diskusnú reláciu TV Joj Na hrane uskutočnila agentúra Polis, vyplýva, že ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v októbri, zvíťazil by v nich Hlas-SD. Získal by 20,8 percenta voličských hlasov.