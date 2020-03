Riaditeľ prestížnych cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa Javier Guillen sa vyjadril, že naďalej pokračujú prípravy na to, aby sa záverečná Grand Tour sezóny uskutočnila v pôvodnom termíne. Povedal to napriek tomu, že v Španielsku pripravil koronavírus o život takmer 5000 ľudí. Vuelta by sa mala začať 14. augusta v holandskom Utrechte, záverečná etapa je naplánovaná 6. septembra v Madride.