Orientácia Slovenska na automotive môže priniesť počas koronakrízy aj benefity

Výrazná orientácia slovenského priemyslu na automotive segment môže priniesť v kontexte aktuálnej koronakrízy Slovensku aj benefity. Ako konštatuje spoločnosť Coface, závislosť od automobilového priemyslu je v prípade Slovenska veľmi vysoká.

„Sektor sa najvýraznejšie podieľa aj na exporte, a práve koronakríza výrazne zasiahla dopyt po vozidlách po celom svete,“ objasnil generálny riaditeľ Coface pre Slovensko a Českú republiku Ján Čarný.

Automobilky pozastavili výrobu

Kým na Slovensku klesol HDP za prvý kvartál tohto roka v porovnaní s posledným kvartálom minulého roka o 5,4 %, vo väčšine ostatných krajín strednej a východnej Európy (SVE) kopíroval priemer poklesu v Európskej únii (-3,3 %) či v eurozóne (-3,8 %). Na Slovensku v porovnaní s regiónom strednej a východnej Európy výrazne klesla aj úroveň ukazovateľov dôvery.

Coface predpokladá, že HDP Slovenska by tento rok malo klesnúť o 6,7 percenta. „Všetky štyri hlavné automobilky na Slovensku pozastavili počas pandémie výrobu a napriek tomu, že sa začala znova rozbiehať, vplyv krízy Covid-19 sa pravdepodobne prejaví aj v nasledujúcich štvrťrokoch,“ upozorňuje Čarný.

Už v minulosti podľa neho čelil automobilový priemysel mnohým výzvam, vrátane oneskorenia pri prijímaní nových emisných noriem, zmeny preferencií spotrebiteľov alebo nutnosti nákladných investícií.

„Dopad Covid-19 je ešte tvrdší, aj vzhľadom na to, že pre sektor je rozhodujúci najmä vonkajší dopyt. Všetky významné trhy však zaznamenali pokles predaja,“ dopĺňa.

Prvý pokles po desiatich rokoch

Aj preto je automobilový sektor v regióne jedným z tých, ktorých rizikovosť dodržať zmluvné záväzky v obchodnom styku sa podľa najnovšieho Barometra Coface zhoršila, a to na veľmi vysoké riziko.

Údaje rastu HDP za prvý štvrťrok tohto roka však ukázali, do akej miery je Slovensko zapojené do globálnych dodávateľských reťazcov a ako rýchlo je tak zasiahnuté globálnym hospodárskym poklesom.

„Medziročný prepad HDP o 3,7 % v prvom štvrťroku bol prvým poklesom po desiatich rokoch nepretržitého rastu. Ak vezmeme do úvahy aprílové údaje a pomalý nárast, ktorý nasledoval, dá sa v druhom štvrťroku tohto roku očakávať ešte výraznejší pokles,“ uviedol ekonóm Coface Grzegorz Sielewicz.

Spôsob oživenia totiž podľa neho nie je závislý len od vonkajšieho dopytu, ale aj od výdavkov domácností. Tie však môžu byť obmedzené v dôsledku koronakrízy na trh práce.

Pomalé a postupné zlepšovanie ekonomiky

Nasledujúce štvrťroky budú podľa Coface obdobím pomalého a postupného zlepšovania ekonomiky. Firmy sa viac zamerajú na znižovanie nákladov a prechod na vyššie využívanie automatizácie a digitalizácie.

To by mohlo byť atraktívne pre rozšírenie globálnych dodávateľských reťazcov, ktoré pravdepodobne hľadajú diverzifikáciu od ázijských dodávateľov. Paradoxne by tak podľa Coface problémový automobilový priemysel mohol priniesť pre krajinu aj benefity.

„Slovensko totiž ponúka atraktívne náklady na pracovnú silu, kvalitnú pracovnú silu, blízkosť západnej Európy, relatívne dobrú infraštruktúru, ako aj členstvo v Európskej únii,“ objasňuje Sielewicz. Scenár postupného oživenia by sa však mohol zvrátiť, ak by prišla ďalšia vlna pandémie, nielen na domácom trhu, ale aj na rozhodujúcich zahraničných trhoch.

Coface pôsobí v oblasti úverového poistenia, riadenia rizík a globálnej ekonomiky. Služby a riešenia skupiny chránia a pomáhajú spoločnostiam prijímať kreditné rozhodnutia s cieľom zlepšiť ich schopnosť predávať na domácom aj exportnom trhu.