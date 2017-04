Originálna explózia chuti a vône: Zlatý Bažant Radler Jahoda – Rebarbora

Bratislava, 25. apríla 2017 ( WBN/PR ) – Svetom radlerov jednoznačne hýbu inovácie. Líder na trhu – značka Zlatý Bažant – preto aj v tomto roku opäť prináša novú letnú alkoholickú príchuť v limitovanej edícii. Hitom tohto leta sa má šancu stať neobyčajná kombinácia chutí jahody a rebarbory. Zlatý Bažant Radler Jahoda – Rebarbora v sebe snúbi osviežujúce chute z kuchyne našich starých mám a najobľúbenejšie slovenské pivo Zlatý Bažant. Výsledkom je svieži nápoj s nízkym obsahom alkoholu 1.8 % a jedinečným chuťovým profilom. Zlatý Bažant Radler Jahoda – Rebarbora bude v limitovanej edícii dostupný ako letné doplnenie portfólia alkoholických radlerov značky Zlatý Bažant.

Po úspechu minuloročnej limitovanej edície Zlatý Bažant Radler Bylinky by bolo prekvapením, ak by sa Zlatý Bažant nepokúsil o ďalšiu zaujímavú inováciu v segmente alkoholických radlerov. „Pri výrobe tohtoročnej letnej novinky sme sa opäť inšpirovali receptami našich babičiek a mamičiek. Tentoraz sme vychádzali z kulinárskych variácií, ktoré sú mnohým známe skôr z oblasti koláčov či zaváranín, pričom sme si vybrali jahody a rebarboru. Osviežujúci chuťový profil nápoja ešte dotvára prírodná limetková šťava,“ hovorí Matúš Benža, brand manažér značky Zlatý Bažant Radler.

Rovnako ako všetky radlery z dielne značky Zlatý Bažant, aj Zlatý Bažant Radler Jahoda – Rebarbora je vyrobený z čisto prírodných ingrediencií, bez konzervantov a umelých farbív, na báze piva Zlatý Bažant. Novinka z hurbanovského pivovaru poteší všetkých, ktorí hľadajú nízkoalkoholické osvieženie s neobyčajným charakterom a originálnou chuťou. Limitovaná edícia Zlatý Bažant Radler s príchuťou Jahoda – Rebarbora je dostupná na trhu od konca apríla 2017 až do vypredania zásob v plechovkovom balení s objemom 0,5l. Odporúčaná cena nápoja pre maloobchodné siete je 0,89 EUR.

Tohtoročná letná novinka je ďalším potvrdením líderskej pozície značky Zlatý Bažant na trhu s radlermi, ktorú zastáva už od otvorenia tejto kategórie na Slovensku v roku 2011. Na začiatku tohtoročného marca rozšíril Zlatý Bažant Radler svoje portfólio nealkoholických radlerov o Zlatý Bažant Radler 0,0% Citrón Light so zníženým obsahom cukru o 30 %. Len o pár týždňov na to uviedol ďalšiu nealkoholickú novinku – modernú a originálnu príchuť Zlatý Bažant Radler 0.0% Broskyňa – Bazalka. Široké portfólio radlerov značky Zlatý Bažant tak v súčasnosti tvoria tri príchute radlerov s obsahom alkoholu do 2%, štyri príchute radlerov úplne bez obsahu alkoholu a aktuálna limitovaná edícia Zlatý Bažant Radler Jahoda – Rebarbora.