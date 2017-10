Originálne rady, ktoré vám pomôžu zariadiť si vaše bývanie

Bratislava, 16.10.2017 ( WBN/PR ) – Stalo sa to aj vám, že ste sa vybrali do obchodného centra, kde ste si vybrali dokonalý kus moderného nábytku a ostatných doplnkov, a pritom vám vaše zariadenie interiéru stále nepríde tak originálne, ako v ukážkových časopisoch a médiách?

Nie ste jediný. Pri zariaďovaní interiéru musíme klásť dôraz na niekoľko malých no podstatných detailov, ktoré, ak sa opomenú, nebude výsledok dostatočný. Povieme vám, ako by ste mali postupovať, aby vás nič neodradilo od rozhodnutia zmeniť svoj život.

Chuť a odhodlanie

Na začiatok si uvedomte, že žiadna rekonštrukcia a stavba sa nezaobíde bez komplikácií a problémov. Budete potrebovať odhodlanie! Pomôcť vám môže vedomie toho, že výsledok bude stáť za to. Do dobre urobenej hydroizolácie investujte nie len peniaze, ale aj chuť.

Zmeňte farby

Nebojte sa toho! Farba nám spestruje život a v niektorých prípadoch dokonca aj zlepšuje náladu. Biela je príjemná a čistá, no iná farba môže celkový priestor ozvláštniť a spríjemniť. Nemusíte automaticky maľovať všetky steny, stačí zmeniť jednu priečku. Rozhoduje aj ich kombinácia. Môže to byť tón v tóne, kedy zladíte jemne zelenú farbu steny s jej tmavším odtieňom ľahkého závesu.

Skúste to so špeciálnym obkladom

Povrch steny a podlahy je rozhodujúcim prvkom vášho interiéru, niekedy stačí zmeniť len to, a celá rekonštrukcia bude ako z katalógu. Ak by ste si chceli svoj domov viac zútulniť, použite drevené obklady. Návrat k prírode sa dnes veľmi oceňuje a aj takýto prvok bude centrálnym dizajnérskym skvostom vo vašej obývacej izbe alebo kuchyni.

Vsaďte na svetlo

Ideálnym osvetlením, ktoré vám byt nielen zútulní, ale aj ozvláštni, sú rôzne sviečky a lampičky. Môžete si zaobstarať väčšie stojace lampy do obývačky ku kreslu, kde si čítate. V spálni môžete mať naopak sviečky, ktoré miestnosti dodajú romantickú atmosféru. Tu sa príliš rušivých elementov neodporúča. V správnom uhle osvetlenia vynikne aj vaša nová krištáľová váza v obývacej izbe, tak si dajte pozor aj na tento fakt.

Útulné koberce

Vytvoria vo vašom interiéri to správne teplo domova. Podlahy sú síce moderné a praktické, no s malým kobercom s dlhým vlasom nič nepokazíte. Je to príjemné odizolovanie, od na pocit chladnejšej podlahy.

Ak budete mať vyriešené všetky spomínané veci, môžete si začať vyberať nábytok, podľa svojho vkusu. Moderné sú v súčasnosti lesklé povrchy, ktoré dotvoria veľké zrkadlá so zdobeným rámom. Ak dodržíte niektoré zásadné kroky, môžete sa spokojne usadiť do nového kresla a popíjať gurmánsku kávu v takomto príjemnom prostredí.