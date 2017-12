Oršula sa postaral o prehru Ružomberka, Slovan prezimuje na treťom mieste za Žilinou

Vstup do galérie TU!

RUŽOMBEROK 10. decembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti MFK Ružomberok nestačili doma na hráčov Slovana Bratislava a podľahli im 0:1 v stretnutí 19. kola najvyššej slovenskej súťaže Fortuna ligy 2017/2018. V mrazivom počasí mohli misky váh na svoju stranu prikloniť oba tímy.

V 14. min mal šancu skórovať Ružomberok, keď Erik Daniel uvoľnil do ideálnej pozície Petra Gál-Andrezlyho, no ten neuspel. Slovan o triumfe rozhodol v 64. min, keď Jakub Mareš prenikol do šestnástky domácich našiel Filipa Oršulu, ktorý skóroval.

Slovan po dvoch remízach zvíťazil a zimovať bude na tretej priečke, o skóre za Žilinou. Ružomberok neuspel prvýkrát od septembrovej prehry na Pasienkoch a je piaty.

Fortuna liga 2017/2018 – 19. kolo

nedeľa:

MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:0)

Gól: 64. F. Oršula, ŽK: 65. Jonec (Ružomberok), rozhodovali: D. Sedlák – Benko, D. Hrčka, 1 365 divákov

Zostavy:

Ružomberok: Macík – Pikk, D. Kružliak, J. Maslo, Jonec – Qose – Gál-Andrezly (82. Kunca), Gerec, Kochan (77. Sapara), E. Daniel – Haskič

Slovan: Greif – Čikoš, Rundič, Božikov, B. Sekulič – L. Droppa – V. Savičevič, Holman (83. Vittek) – F. Oršula, J. Mareš (90. Laczkó), Čavrič (87. Kubík)

Tabuľka Fortuna ligy:

1. Trnava 19 14 1 4 29:15 43

2. Žilina 19 11 1 7 40:28 34

3. Slovan Bratislava 19 9 7 3 37:25 34

4. Dunajská Streda 19 8 8 3 25:20 32

5. Ružomberok 19 8 7 4 31:19 31

6. Trenčín 19 8 5 6 47:30 29

7. Nitra 19 7 7 5 18:12 28

8. Zlaté Moravce 19 7 4 8 26:26 25

9. Michalovce 19 5 5 9 16:22 20

10. Podbrezová 19 4 2 13 14:36 14

11. Prešov 19 3 4 12 13:40 13

12. Senica 19 2 5 12 16:39 11