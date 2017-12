Ortopedickí technici odmietajú nové doplatky pre zdravotne postihnutých pacientov VšZP

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenská komora ortopedických technikov odmieta nové doplatky pre zdravotne postihnutých pacientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP).

Vyzýva vedenie najväčšej zdravotnej poisťovne, aby pristúpilo k okamžitému a zodpovednému rokovaniu o zmluvných podmienkach pre rok 2018.

Vzniknú vysoké doplatky

Podľa komory je návrh zmluvy na rok 2018, ktorý zaslala VšZP poskytovateľom lekárskej starostlivosti v druhej polovici decembra, nesystémový, keď zavádza doplatky pri individuálnych ortézach. Tým podľa komory vzniknú vysoké doplatky aj za pomôcky na mieru určené zdravotne postihnutým deťom s diagnózou, ako je detská mozgová obrna.

“Vzhľadom na doterajšiu nečinnosť VšZP Slovenská komora ortopedických technikov nadobudla dojem, že zo strany VšZP ide o úmyselnú hru s časom. Poisťovňa zrejme verí, že v časovej tiesni poskytovatelia lekárenskej starostlivosti vo výdajniach ortopedickoprotetických pomôcok pristúpia na nové podmienky, ktoré po ekonomickej stránke nepokrývajú ani oprávnené náklady poskytovateľov,“ uviedla komora v tlačovej správe.

VšZP tvrdenia komory odmieta

Naviac doplatky na individuálne nebandážne ortézy, ktoré by navrhovanou zmluvou museli pacienti doplácať, sú podľa komory v rozpore s opatrením rezortu zdravotníctva, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru a garantuje ich dostupnosť všetkým pacientom bez doplatku.

Slovenská komora ortopedických technikov preto v mene poskytovateľov odmieta predložený návrh dodatku aj cenníka a trvá na prerokovaní návrhu, ktorý poisťovni predložila v dostatočnom časovom predstihu.

“Odmietame poskytovať starostlivosť o pacienta v podmienkach zámerne vytváraných v časovej tiesni, preto navrhujeme predĺženie doteraz platných zmlúv a podmienok do 31. marca 2018,“ uvádza komora v tlačovej správe.

VšZP tvrdenia komory odmieta. Ako uviedla jej hovorkyňa Viktória Vasilenková, o nových cenových podmienkach rokujú od augusta 2017.

“VšZP priebežne s termínom do 29. decembra 2017 rozposiela dodatky k zmluvám s predĺžením platnosti zmluvy do 31. januára 2018. Najväčšia zdravotná poisťovňa chce pokračovať v rokovaniach so Slovenskou komorou ortopedických technikov v januári 2018,” dodala Vasilenková.