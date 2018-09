Osaková je po triumfe na US Open v elitnej desiatke, Cibulková v rebríčku poskočila do Top 30

ST. PETERSBURG 10. septembra (WebNoviny.sk) – Rumunská tenistka Simona Halepová zostala aj po nevydarenom vystúpení na US Open suverénna líderka rebríčka WTA vo dvojhre.

Serena stúpla o desať miest nahor

Druhá priečka patrí Dánke Caroline Wozniackej a tretia je Nemka Angelique Kerberová. Američanka Sloane Stephensová po tom, čo neobhájila singlový titul v New Yorku, klesla z tretej na deviatu pozíciu.

Nečakaná šampiónka US Open, Japonka Naomi Osaková, sa po prvý raz v kariére dostala do Top Ten, poskočila z devätnástej na siedmu priečku. Neúspešná a frustrovaná finalistka Serena Williamsová je šestnásta, v jej prípade to znamená skok o desať miest nahor.

Rybáriková klesla o päť miest

Dominika Cibulková vystriedala Magdalénu Rybárikovú na poste slovenskej jednotky a zároveň sa vrátila do hornej tridsiatky rebríčka.

Cibulkovej patrí 29. priečka po jej osemfinálovej účasti vo Flushing Meadows. Rybáriková klesla z 29. na 34. miesto a v najlepšej stovke naďalej figurujú aj ďalšie dve Slovenky – Viktória Kužmová (58.) a Anna Karolína Schmiedlová (83.).

Vo štvorhre na vedúcej priečke zostala Maďarka Timea Babosová, druhá je Češka Kateřina Siniaková a tretia ďalšia česká tenistka Barbora Krejčíková. Slovenskou deblovou jednotkou je 128. Viktória Kužmová, ktorá o jednu priečku predstihla Chantal Škamlovú. V druhej stovke sú aj Magdaléna Rybáriková (182.) a Michaela Hončová (197.).