Osaková na US Open vyradila Sobolenkovú, premiérovo sa predstaví vo štvrťfinále grandslamu

NEW YORK 3. septembra (WebNoviny.sk) – Japonská tenistka Naomi Osaková postúpila do štvrťfinále dvojhry žien na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

V súboji dvadsaťročných tenistiek zdolala v pondelňajšom stretnutí osemfinále Bielorusku Arinu Sobolenkovú 6:3, 2:6, 6:4.

Osaková sa prvýkrát v kariére prebojovala medzi najlepšiu osmičku na grandslamovom turnaji. V tejto sezóne na každom z turnajov veľkej štvorky prekonala alebo vyrovnala svoje miestne kariérne maximum.

Aj Sobolenková dosiahla tento rok v New Yorku aj napriek neúspechu nové kariérne maximum na grandslamovom turnaji. V osemfinále však nenadviazala na augustové úspechy, keď sa dostala do semifinále turnaja v Cincinnati a v týždni pred US Open triumfovala na podujatí v New Havene.