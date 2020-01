Osaková neobháji titul na Australian Open, vyradila ju americká tínedžerka (video)

Japonská tenistka Naomi Osaková neobháji titul vo dvojhre žien na Australian Open v Melbourne. Turnajová trojka a bývalá svetová jednotka nestačila v piatkovom zápase 3. kola na mladučkú Američanku Cori Gauffovú, podľahla jej za 67 minút 3:6, 4:6.

Mladučká Američanka (67. v rebríčku WTA) využila tri zo štyroch brejkových príležitostí a v bilancii nevynútených chýb bola výrazne lepšia ako jej súperka (17-30). V druhom sete si utvorila náskok 5:3 a za stavu 5:4 čistou hrou pri svojom podaní ukončila zápas prvým premeneným mečbalom. Celkový počet získaných bodov bol 60-45 v prospech Gauffovej.

Stále iba 15-ročná Gauffová (nar. 13.3. 2004) sa po druhý raz v kariére prebojovala do osemfinále na turnaji „veľkej štvorky“, medzi najlepšími 32 hráčkami bola už aj vlani vo Wimbledone. Aktuálne v Melbourne už vyradila dve bývalé svetové jednotky, pred Osakovou aj Američanku Venus Williamsovú v 1. kole. V Melbourne jej vyšla odveta za ťažkú prehru s Osakovou 3:6, 0:6 z vlaňajšieho US Open v New Yorku, po ktorej len ťažko premáhala slzy.

„Ani neviem, ako sa toto celé zrodilo. Pred dvoma rokmi som prehrávala v 1. kolách juniorských turnajov a teraz stojím v Aréne Roda Lavera ako víťazka. Nemôžem tomu uveriť, vážim si každého fanúšika, ktorý ma povzbudzuje. Vravela som si počas zápasu len to, aby som neustávala v snahe a boji o každú loptičku. Vždy sa môže čokoľvek stať, len sa treba snažiť. Odkážte, prosím, pánovi Laverovi, že sa s ním chcem stretnúť. Chcem si dať s ním selfie na instagram,“ uviedla Cori Gauffová v prvom televíznom rozhovore na kurte.