Osaková postúpila do štvrťfinále na turnaji WTA v Miami, víťaznú sériu natiahla na 23 zápasov (video)

Keď bola Naomi Osaková malá, v televízii sa pozerala na to, ako hrajú tenis na turnaji v Miami. Teraz sa tam prebojovala prvýkrát v kariére do štvrťfinále. S Belgičankou Elise Mertensovou si turnajová aj svetová dvojka poradila za 84 minút 6:3, 6:3. Na ukončenie prvého setu potrebovala až 7 setbalov, ale ten druhý bol už rýchlejší. Od stavu 2:3 neprehrala ani gem a pri podaní súperky premenila prvý mečbal.

„Cítim vzrušenie. Vyrastala som na prenosoch z Miami. Je to jeden z mojich obľúbených turnajov a až dosiaľ som sa tu nikdy nedostala do druhého týždňa. Teraz sa to podarilo a cítim sa dobre,“ uviedla Naomi Osaková, cituje ju oficiálny web WTA.

Ovládla Australian Open

Dvadsaťtriročná Japonka vlani ovládla US Open a začiatkom tejto sezóny aj Australian Open. Keďže predtým uspela aj na US Open 2018 a Australian Open 2019, znamená to, že prvé štyri finálové účasti na grandslamových turnajoch premenila na víťazstvá. A to sa v modernom tenise pred ňou podarilo len Rogerovi Federerovi a Monice Selešovej.

Aktuálne Osaková natiahla sériu víťazných zápasov na 23, čo je ďalšia zaujímavá méta. Na ženskom okruhu od roku 2000 sa to podarilo len americkým sestrám Venus a Serene Williamsovým, Bieloruske Viktorii Azarenkovej a Belgičanke Justine Heninovej.

Ďalšou súperkou bude Grékyňa

Súperkou Osakovej vo štvrťfinále bude Grékyňa Maria Sakkariová, ktorá svojej americkej súperke Jessice Pegulovej doslova ušla z lopaty. V desiatom geme tretieho setu pri jej podaní odvrátila päť mečbalov a neskôr v tajbrejku ešte jeden. Tajbrejk vyhrala 8:6 a celý zápas 6:4, 2:6, 7:6 (6).

Štvrťfinalistka Australian Open Pegulová bola posledná americká zástupkyňa na turnaji Miami Open. Štvrťfinálové dvojice tvoria: Maria Sakkariová (Gréc.-23) – Naomi Osaková (Jap.-2), Bianca Andreescová (Kan.-8) – Sara Sorribesová Tormová (Šp.), Anastasija Sevastovová (Lot.) – Elina Svitolinová (Ukr.-5) a Ashleigh Bartyová (Aus.-1) – Arina Sobolenková (Biel-7).