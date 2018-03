Osaková sa prebojovala do finále turnaja v Indian Wells, proti nej sa postaví Kosatková

INDIAN WELLS 17. marca (WebNoviny.sk) – Dvadsiatničky Daria Kasatkinová z Ruska a Japonka Naomi Osaková si v nedeľu zahrajú o titul vo dvojhre na tenisovom turnaji WTA Premier Mandatory BNP Paribas Open v americkom Indian Wells v Kalifornii (dotácia 8 648 508 USD, tvrdý povrch Plexipave vonku).

Osaková v piatkovom semifinále triumfovala nad rumunskou jednotkou svetového rebríčka Simonou Halepovou za 64 minút poľahky 6:3, 6:0. Kasatkinová nasadená ako dvadsiata zdolala domácu osmičku podujatia Venus Williamsovú za 169 minút extrémne tesnejšie 4:6, 6:4, 7:5.

„Usilujem sa byť konzistentná. Myslím si, že v našom januárovom vzájomnom zápase v Austrálii som porobila priveľa chýb a v podstate som jej to vtedy darovala,“ povedala 44. žena singlového renkingu Osaková, citoval ju web Tenisovej asociácie žien (WTA). Japonka s americkým zázemím dosiahla svoj štvrtý triumf nad niektorou členkou Top 10.

Prekvapili ju body z kategórie lacnejších

Halepovej sa revanšovala za nezdar 3:6, 2:6 z osemfinále melbournských grandslamových Australian Open 2018. V bilancii zo vzájomných duelov znížila na 1:3.

„Nechcela som sa príliš zaoberať druhou stranou siete. Mala som pocit, že v takom prípade by opadla moja koncentrácia. Najmä v úvode druhého setu ma trochu prekvapilo, že mi pribúdali body z kategórie lacnejších,“ skonštatovala zverenkyňa Sashu Bajina Osaková.

„Vôbec som nemala cit pre loptičku a nedokázala som sa koncentrovať. Bola som dnes mimo. Osaková je kvalitnou tenistkou a zahrala naozaj dobre. Bola lepšia ako ja a pripravenejšia. Bola v stave predviesť svoj tenis a zobrať si víťazstvo, ja nie,“ glosovala Halepová.

Finále po 18 mesiacoch

Japonka si zahrá finále po takmer 18 mesiacoch: na jeseň 2016 podľahla Dánke Caroline Wozniackej v súboji o titul v Tokiu na úrovni Premier, teda o dve kategórie nižšie od aktuálnej výzvy. Bolo to jej dosiaľ jediné finále.

„Očakávam zaujímavé stretnutie, lebo moja súperka hrá štýlom kompletne odlišným od môjho. Obe sme vo finále takéhoto kalibru premiérovo, bude to zábava,“ vyhlásila Japonka pred prvým vzájomným súbojom s Ruskou.

„Po zápasoch takéhoto typu zostáva človek bez slov: tie emócie sú prisilné a nie všetko sa dá popísať,“ podotkla devätnástka hodnotenia Kasatkinová pre prekonaní 37-ročnej bývalej líderky počítačového poradia Venus. Ruska s trnavským zázemím má na konte štyri triumfy nad členkami Top 20 v rade, bez výnimky grandslamovými šampiónkami. Predtým postupne stopla Američanku Sloane Stephensovú, spomenutú Wozniacku a Nemku Angelique Kerberovú.

Odplata za frustrujúcu prehru

Kasatkinová sa v štatistike proti Venus ujala vedenia 2:1. Odplatila jej frustrujúcu prehru z 3. kola Wimbledonu 2016, kde kapitulovala 8:10 v rozhodujúcom sete. Teraz mala pomer „winnerov“ a nevynútených chýb 33:35, zdolaná skončila na predsa len nevyváženejších hodnotách 49:63.

„Súperka v úplnej koncovke zahrala o čosi lepšie. Povedala by som, že vysvetlenie mojej prehry je až takto jednoduché. Prišla som sem so zámerom vyhrať turnaj. Keďže sa mi to nepodarilo, nemôžem byť spokojná…“ vyhlásila Venus.

„Osaková hrá fakt kvalitne. Tvrdo udiera do loptičky, má výborný servis. Výrazne sa zlepšila, je to naozaj nebezpečná protivníčka,“ uznala Philippem Dehaesom trénersky vedená exzverenkyňa Vladimíra Pláteníka Kasatkinová, ktorá vlani v apríli získala primát kategórie Premier na zelenej antuke v Charlestone tiež v USA. Bolo to jej prvé finále, medzičasom neuspela v takto dôležitom zápase v Moskve 2017 a Dubaji 2018.