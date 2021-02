Osaková zdolala legendu kurtov Williamsovú, Bradyová sa do finále v Melbourne prebojovala prvýkrát

Japonka Naomi Osaková a Američanka Jennifer Bradyová si v sobotu zahrajú o turnajový titul v ženskej dvojhre na úvodnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne. Nasadená trojka Osaková si v prvom semifinále poradila s grandslamovou multišampiónkou Američankou Serenou Williamsovou 6:3, 6:4.

V druhom semifinále Bradyová zdolala Češku Karolínu Muchovú v trojsetovom boji 6:4, 3:6, 6:4. Kým úradujúca šampiónka US Open Osaková zabojuje o štvrtý grandslamový titul v kariére a druhý v Austrálii (predtým 2019, pozn.), Bradyová sa dočkala finálového súboja na tejto úrovni po prvý raz.

Dvadsaťtriročná Osaková prevýšila o 16 rokov staršiu S. Williamsovú najmä v premieňaní brejkbalov. Využila všetky štyri príležitosti, kým svoje podanie „pustila“ len dvakrát zo siedmich pokusov Američanky. Celkovo Osaková mala bilanciu víťazných úderov a nevynútených chýb 20:21, Williamsová 12:24. Japonka ukončila zápas čistou hrou pri svojom podaní.

Hrať proti idolu je pocta

„Na začiatku som bola nervózna a obávala som sa tohto zápasu. Vždy, keď nastúpim proti Serene, mám pred sebou obrázky, ako som ju sledovala v televízii ešte ako dieťa. Vždy je pre mňa pocta nastúpiť proti nej a chvíľu mi trvalo, kým som sa rozohrala. Snažila som sa vydať zo seba to najlepšie,“ uviedla Naomi Osaková.

Japonka vyhrala tri z ostatných piatich grandslamových turnajov na tvrdom povrchu a mieri za štvrtým takýmto triumfom. Víťaznú zápasovú sériu natiahla na 20:0, počas nej triumfovala na Western & Southern Open aj US Open v New Yorku a tiež došla do semifinále na prípravnom podujatí Gippsland Trophy v Melbourne (finále sa tam nehralo).

Najmä však Serene Williamsovej nedovolila siahnuť si na rekordnú 24. trofej z grandslamových turnajov, na ktorú čaká od roku 2017 a svojho siedmeho triumfu na Australian Open. Serena vôbec prvýkrát prehrala v semifinále v Melbourne, dosiaľ tam mala bilanciu 8:0.

Každý si pamätá len víťazku

„Zrejme mám v sebe potrebnú víťaznú mentalitu. Myslím si, že neúspešných finalistov si ľudia príliš nepamätajú. Jediné, čo sa ráta, je meno víťazky, ktoré sa dostane aj na trofej,“ povedala Osaková na tlačovej konferencii.

Bradyová bola dosiaľ najďalej na grandslamovom turnaji vlani v semifinále na US Open. Prehrala tam práve s Osakovou a teraz má šancu na odvetu. V semifinále proti Muchovej musela v závere poriadne zabojovať o víťazstvo. Česká tenista za stavu 4:5 v treťom sete odvrátila pri podaní súperky štyri mečbaly a sama mala tri možnosti na 5:5. Napokon pri piatom mečbale Bradyovej vyhodila loptičku z forhendu za základnú čiaru. Dvadsaťpäťročná Američanka si v rebríčku WTA virtuálne poskočila z 24. na 13. miesto, o rok mladšia Muchová sa najbližší pondelok posunie z 27. na 22. pozíciu.

„Nohy sa mi trasú a srdce búši, ale dokázala som to. Toto finále je pre mňa splnený sen,“ uviedla Jennifer Bradyová v pozápasovom rozhovore priamo na dvorci.