Osaková vo štvrťfinále US Open zvalcovala Curenkovú, je prvou Japonkou v semifinále grandslamu

NEW YORK 5. septembra (WebNoviny.sk) – Japonská tenistka Naomi Osaková nasadená ako dvadsiata postúpila do semifinále ženskej dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku. V stredajšom štvrťfinále zdolala jednoznačne 6:1, 6:1 nenasadenú Lesiu Curenkovú z Ukrajiny.

Osaková si pripíše do rebríčka minimálne 780 bodov a získa nezdanenú prémiu vo výške 925-tisíc amerických dolárov. Curenková vybojovala 430 bodov a odmenu 475-tisíc USD.

Víťazku čaká v súboji o postup do finále lepšia z duelu medzi Američankou Madison Keysovou a Španielkou Carlou Suárezovou-Navarrovou. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria domáca Serena Williamsová a Lotyška Anastasija Sevastovová.

Druhý vzájomný zápas

Dvadsaťročná Osaková (19. v rebríčku WTA) a o deväť rokov staršia Curenková (36.) odohrali druhé vzájomné stretnutie. Premiérovo na seba narazili pred štyrmi rokmi na ITF turnaji v mexickom Irapuate, v semifinále zvíťazila vtedy iba 16-ročná Osaková 6:4, 6:3.

Mladá Japonka dosiahla v marci najväčší úspech v svojej doterajšej kariére. Tešila sa z celkového triumfu na WTA turnaji kategórie Mandatory v americkom Indian Wells. Na ceste za titulom zdolala okrem iných aj Rusku Mariu Šarapovovú, Rumunku Simonu Halepovú, Poľku Agnieszka Radwanská a Češku Karolínu Plíškovú, všetky v dvoch setoch.

Prvá Japonka v semifinále grandslamu

Osaková štartuje tretíkrát v hlavnej súťaži na grandslame v New Yorku. Pri predchádzajúcich dvoch účastiach sa s turnajom rozlúčila vždy v 3. kole. Predvlani skončila na rakete Američanky Madison Keysovej, minulý rok nestačila na Estónku Kaiu Kanepiovú. Tento raz mala vo Flushing Meadows vynikajúci štart.

V úvodných troch kolách stratila spolu iba sedem hier. V treťom deklasovala Bielorusku Alexandru Sasnovičovú dvakrát 6:0, v osemfinále ju potrápila ďalšia Bieloruska Arina Sobolenková (6:3, 2:6, 6:4). Postupom do semifinále si japonská tenistka utvorila nové kariérne maximum na turnajoch veľkej štvorky.

Zároveň je prvou Japonkou v semifinále grandslamu od postupu Kimiko Dateovej-Krummovej medzi záverečnú štvoricu vo Wimbledone 1996. Curenkovú aj napriek neúspechu môže tešiť štvrťfinálová účasť v New Yorku. Na grandslame sa takto ďaleko ešte nikdy neprebojovala. Nevyužila však šancu stať sa prvou ukrajinskou tenistkou v semifinále jedného zo štyroch najvýznamnejších turnajov sezóny.