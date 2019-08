Osakovú trápia problémy s kolenom, svetová jednotka možno nebude obhajovať titul na US Open

Aktuálna ženská svetová tenisová jednotka Naomi Osaková neodohrala piatkový štvrťfinálový zápas na turnaji WTA v americkom Cincinnati.

V treťom sete súboja s domácou Sofiou Keninovou odstúpila za stavu 0:2 a po stretnutí priznala, že ju nepríjemne prekvapila bolesť v ľavom kolene.

Obhájenie titulu na US Open

Podľa slov mladej Japonky je možné, že nebude obhajovať vlaňajší titul z posledného grandslamového podujatia roka.

„Minulý rok som triumfovala na US Open a tento rok sa opäť budem snažiť, aby som sa na turnaji predstavila. Nemám však ani tušenie, čo presne sa deje s mojim kolenom,“ zhodnotila stále iba 21-ročná Osaková, ktorá v treťom sete pocítila, že s jej kolenom sa deje niečo nezvyčajné.

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou

Po ošetrení sa ešte skúsila vrátiť na kurt, ale po niekoľkých loptičkách definitívne zamierila do šatne a čoskoro podstúpi vyšetrenie magnetickou rezonanciou.

Osaková je dvojnásobnou grandslamovou šampiónkou, keď ovládla US Open 2018 a Australian Open 2019. Na čele svetového rebríčka zatiaľ strávila 19 týždňov, no v prípade, že v New Yorku neobháji prvenstvo, prepadne sa poradím nižšie.