Oscar 2021: nominácie, víťazi, fotografie

V noci z nedele na pondelok je na programe 93. ročník udeľovania cien americkej Akadémie filmových umení a vied – Oscar

Počas galavečera poznačeného pandémiou koronavírusu sa predstavia napríklad Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Laura Dern, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Reese Witherspoon, Renée Zellweger alebo Zendaya. Akadémia prisľúbila „intímnu“ ceremóniu, ktorá sa uskutoční za prísnych preventívnych opatrení proti ochoreniu COVID-19.

Zahraniční umelci pritom dostali možnosť zúčastniť sa aj z Londýna a ďalších lokalít, napríklad Paríža, Ríma či Osla, prostredníctvom satelitného spojenia, pričom takýchto lokalít by malo byť až 20. Mnohí sa však podľa magazínu The Hollywood Reporter rozhodli napriek komplikáciám, testom a povinnej karanténe vycestovať do Spojených štátov a nenechať si ujsť tento jedinečný moment v ich kariérach. Hlavnou lokalitou podujatia bude tradične Los Angeles.

Ceremónia sa koná na hlavnej losangeleskej vlakovej stanici Union Station, kde bude väčšina hostí, aj v hollywoodskom Dolby Theatre, kde Oscary odovzdávajú zvyčajne.

Oscar 2021 – nominácie

Zoznamu kandidátov v 93. ročníku udeľovania cien americkej Akadémie filmových umení a vied vládne životopisná dráma Mank s desiatimi nomináciami. Snímka o scenáristovi Hermanovi J. Mankiewiczovi a období, keď dokončoval scenár filmu Občan Kane (1941), sa uchádza o ceny v kategóriách Najlepší film, Réžia (David Fincher), Mužský herecký výkon v hlavnej úlohe (Gary Oldman), Ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Amanda Seyfried), Kamera, Kostýmy, Masky, Pôvodná filmová hudba, Výprava a Zvuk. Po šesť nominácií si vyslúžili snímky The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Krajina Nomádov, Sound of Metal a Chicagský tribunál.

Najlepší film

Krajina Nomádov

Chicagský tribunál

Minari

Nádejná mladá žena

Mank

The Father

Sound of Metal

Judas and the Black Messiah

Mužský herecký výkon v hlavnej úlohe

Chadwick Boseman – Ma Rainey – matka blues

Riz Ahmed – Sound of Metal

Anthony Hopkins – The Father

Gary Oldman – Mank

Steven Yeun – Minari

Mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr. – One Night in Miami

Sacha Baron Cohen – Chicagský tribunál

Paul Raci – Sound of Metal

LaKeith Stanfield – Judas and the Black Messiah

Ženský herecký výkon v hlavnej úlohe

Carey Mulligan – Nádejná mladá žena

Frances McDormand – Krajina Nomádov

Viola Davis – Ma Rainey – matka blues

Vanessa Kirby – Čriepky ženy

Andra Day – The United States vs. Billie Holiday

Ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close – Americká elégia

Youn Yuh-jung – Minari

Olivia Colman – The Father

Amanda Seyfried – Mank

Réžia

Chloé Zhao – Krajina Nomádov

David Fincher – Mank

Lee Isaac Chung – Minari

Emerald Fennell – Nádejná mladá žena

Thomas Vinterberg – Chľast

Adaptovaný scenár

Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman a Lee Kern – Borat Subsequent Moviefilm

Chloé Zhao – Krajina Nomádov

Kemp Powers – One Night in Miami

Christopher Hampton a Florian Zeller – The Father

Ramin Bahrani – Biely tiger

Pôvodný scenár

Emerald Fennell – Nádejná mladá žena

Aaron Sorkin – Chicagský tribunál

Lee Isaac Chung – Minari

Derek Cianfrance, Abraham Marder a Darius Marder – Sound of Metal

Will Berson, Shaka King, Keith Lucas a Kenny Lucas – Judas and the Black Messiah

Medzinárodný film

Bosna a Hercegovina – Quo Vadis, Aida?

Dánsko – Chľast

Hongkong – Shao nian de ni (anglický názov: Better Days)

Rumunsko – Kolektív

Tunisko – L’Homme qui a vendu sa peau (anglický názov: The Man Who Sold His Skin)

Dokumentárny film

Kolektív

Kripl Kemp: Revolúcia na kolieskach

Tajný agent

Moja učiteľka chobotnica

Time

Animovaný film

Duša

Vlkochodci

Až na Mesiac

Vpred

Ovečka Shaun vo filme: Farmageddon

Pôvodná filmová pieseň

Husavik z filmu Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Fight For You z filmu Judas and the Black Messiah

lo Si z filmu Život pred sebou

Speak Now z filmu One Night in Miami

Hear My Voice z filmu Chicagský tribunál

Pôvodná filmová hudba

Bratstvo piatich – Terence Blanchard

Mank – Trent Reznor a Atticus Ross

Minari – Emile Mosseri

Správy zo sveta – James Newton Howard

Duša – Trent Reznor, Atticus Ross a Jon Batiste

Kamera

Mank – Erik Messerschmidt

Krajina Nomádov – Joshua James Richards

Správy zo sveta – Dariusz Wolski

Judas and the Black Messiah – Sean Bobbitt

Chicagský tribunál – Phedon Papamichael

Kostýmy

Mank – Trish Summerville

Ma Rainey – matka blues – Ann Roth

Emma – Alexandra Byrne

Mulan – Bina Daigeler

Pinocchio – Massimo Cantini Parrini

Masky

Emma – Marese Langan, Laura Allen a Claudia Stolze

Americká elégia – Eryn Krueger Mekash, Matthew Mungle a Patricia Dehaney

Ma Rainey – matka blues – Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal a Jamika Wilson

Mank – Gigi Williams, Kimberley Spiteri a Colleen LaBaff

Pinocchio – Mark Coulier, Dalia Colli a Francesco Pegoretti

Strih

Sound of Metal – Mikkel E. G. Nielsen

Chicagský tribunál – Alan Baumgarten

Krajina Nomádov – Chloé Zhao

The Father – Yorgos Lamprinos

Nádejná mladá žena – Frédéric Thoraval

Výprava

Mank – Donald Graham Burt a Jan Pascale

Tenet – Nathan Crowley a Kathy Lucas

Správy zo sveta – David Crank a Elizabeth Keenan

The Father – Peter Francis a Cathy Featherstone

Ma Rainey – matka blues – Mark Ricker, Karen O’Hara a Diana Stoughton

Zvuk

Sound of Metal

Mank

Správy zo sveta

Duša

Greyhound

Vizuálne efekty

Love and Monsters

Polnočné nebo

Mulan

Ivan je len jeden

Tenet

Krátky animovaný film

Burrow

Genius Loci

Mám vás rada, nech sa stane čokoľvek

Opera

Yes-People

Krátky hraný film

Feeling Through

The Letter Room

Dovana (anglický názov: The Present)

Two Distant Strangers

Ayn Levana (anglický názov: White Eye)

Krátky dokumentárny film

Colette

A Concerto Is a Conversation

Držme spolu

Hunger Ward

A Love Song for Latasha