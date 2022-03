Oscara za najlepší film získala CODA, až šesť ocenení si vyslúžila Duna a jeden víťaz sa pobil (video)

Oscara pre najlepší film v 94. ročníku udeľovania cien americkej Akadémie filmových umení a vied získala dráma CODA. Snímka o dcére nepočujúcich rodičov pritom premenila na víťazstvo všetky tri nominácie. Akademici ocenili aj Sian Heder za adaptovaný scenár a Oscara za mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe získal nepočujúci herec Troy Kotsur.

Cenu za réžiu si prevzala Jane Campion vďaka westernu Sila psa, ktorý s 12 nomináciami vládol zoznamu kandidátov, no napokon získal len jednu trofej.

Naopak, šesť cien si vyslúžili tvorcovia sci-fi Duna, ktoré triumfovalo v kategóriách Pôvodná filmová hudba (Hans Zimmer), Kamera (Greig Fraser), Strih, Výprava, Zvuk a Vizuálne efekty.

Oscara za herecký výkon v hlavnej úlohe si prevzal Will Smith za stvárnenie Richarda Williamsa v životopisnej snímke King Richard. Smith sa pritom postaral aj o najšokujúcejší moment večera, keď v priamom prenose udrel Chrisa Rocka za nevydarený vtip o jeho manželke Jade Pinkett Smith, za čo sa neskôr počas ďakovnej reči ospravedlnil.

Cenu Akadémie za hlavnú ženskú úlohu si prevzala Jessica Chastain vďaka titulnej role vo filme Očami Tammy Faye a Oscara za ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe získala Ariana DeBose za stvárnenie Anity v novom spracovaní muzikálu West Side Story.

V kategórii medzinárodných filmov ocenili japonskú snímku Drajv maj kár, najlepším animovaným filmom je Encanto: Čarovný svet a za najlepší dokumentárny film vyhlásili Summer of Soul.

Galavečer v hollywoodskom Dolby Theatre moderovali Regina Hall, Amy Schumer a Wanda Sykes.

Prehľad víťazov a víťaziek v 94. ročníku udeľovania Oscarov:

Najlepší film: CODA

Mužský herecký výkon v hlavnej úlohe: Will Smith – King Richard

Mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Troy Kotsur – CODA

Ženský herecký výkon v hlavnej úlohe: Jessica Chastain – Očami Tammy Faye

Ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Ariana DeBose – West Side Story

Réžia: Jane Campion – Sila psa

Adaptovaný scenár: Sian Heder – CODA

Pôvodný scenár: Kenneth Branagh – Belfast

Medzinárodný film: Japonsko – Drajv maj kár

Dokumentárny film: Summer of Soul

Animovaný film: Encanto: Čarovný svet

Pôvodná filmová pieseň: No Time To Die z filmu Nie je čas zomrieť

Pôvodná filmová hudba: Duna – Hans Zimmer

Kamera: Greig Fraser – Duna

Kostýmy: Jenny Beavan – Cruella

Masky: Očami Tammy Faye – Linda Dowds, Stephanie Ingram a Justin Raleigh

Strih: Duna – Joe Walker

Výprava: Duna – Patrice Vermette a Zsuzsanna Sipos

Zvuk: Duna – Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill a Ron Bartlett

Vizuálne efekty: Duna – Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor a Gerd Nefzer

Krátky animovaný film: El limpiaparabrisas (anglický názov: The Windshield Wiper)

Krátky hraný film: Dlhé lúčenie

Krátky dokumentárny film: The Queen of Basketball