Oscar 2019: nominácie, víťazi, fotografie

LOS ANGELES 25. februára (WebNoviny.sk) – V noci z nedele na pondelok rozdávajú v hollywoodskom Dolby Theatre ceny americkej Akadémie filmových umení a vied.

Predstavovať nominovaných a odovzdávať Oscary budú počas galavečera 91. ročníka udeľovania prestížnych filmových cien Elsie Fisher, Danai Gurira, Brian Tyree Henry, Helen Mirren, Michael B. Jordan, Michael Keaton, John Mulaney, Tyler Perry, Pharrell Williams, Krysten Ritter, Paul Rudd, Michelle Yeoh, Javier Bardem, Samuel L. Jackson, Angela Bassett, Chadwick Boseman, Emilia Clarke, Laura Dern, Stephan James, Keegan-Michael Key, KiKi Layne, James McAvoy, Melissa McCarthy, Jason Momoa, Sarah Paulson, Tina Fey, Brie Larson, Amy Poehler, Maya Rudolph, Charlize Theron, Tessa Thompson, Constance Wu, Whoopi Goldberg, Awkwafina, Jennifer Lopez, Allison Janney, Frances McDormand, Gary Oldman, Sam Rockwell, Daniel Craig a Chris Evans.

Lady Gaga a Bradley Cooper zaspievajú Shallow

Osem snímok nominovaných v kategórii najlepší film predstavia José Andrés, Dana Carvey, Queen Latifah, kongresman John Lewis, Diego Luna, Tom Morello, Mike Myers, Trevor Noah, Amandla Stenberg, Barbra Streisand a Serena Williams. Oznámili to producenti oscarového ceremoniálu Donna Gigliotti a Glenn Weiss.

Fotografie – Oscar 2019

Súčasťou galavečera budú okrem iného aj hudobné vystúpenia interpretov a interpretiek so skladbami nominovanými v kategórii Najlepšia pôvodná filmová pieseň. Jennifer Hudson zaspieva I’ll Fight z dokumentu RBG, Gillian Welch a David Rawlings by mali vystúpiť s When a Cowboy Trades His Spurs for Wings z filmu The Ballad of Buster Scruggs a Bradley Cooper a Lady Gaga zaspievajú Shallow z romantickej drámy Zrodila sa hviezda.

Pieseň The Place Where Lost Things Go z muzikálu Návrat Mary Poppins predvedie Bette Midler. Hudobnými hosťami budú aj anglická rocková kapela Queen s americkým spevákom Adamom Lambertom.

Najviac nominácií majú Favoritka a Roma

Zoznamu kandidátov vládnu snímky Favoritka a Roma, ktoré majú v hre po desať nominácií. Po osem si vyslúžili Zrodila sa hviezda a Vice, sedem má Čierny panter, šesť BlacKkKlansman a po päť získali Bohemian Rhapsody a Zelená kniha. Práve jeden zo spomenutých ôsmich titulov pritom získa aj Oscara pre najlepší film.

Fotografie – Oscar 2017

Čiernobiela mexická dráma Roma má šancu získať ceny v kategóriách Najlepší film, Najlepší cudzojazyčný film, Réžia (Alfonso Cuarón), Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe (Yalitza Aparicio), Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Marina de Tavira), Pôvodný scenár, Kamera, Výprava, strih a mix zvuku.

Favoritka má síce desať nominácií, získať však môže maximálne deväť cien, keďže v kategórii Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe ju zastupujú dve uchádzačky – Emma Stone a Rachel Weisz. Ďalšie nominácie si historická snímka vyslúžila v kategóriách Najlepší film, Réžia (Yorgos Lanthimos), Pôvodný scenár, Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe (Olivia Colman), Kamera, Kostýmy, Strih a Výprava.

Cena za réžiu

O cenu za réžiu sa okrem Cuaróna a Lanthimosa uchádzajú aj Spike Lee (BlacKkKlansman), Adam McKay (Vice) a Pawel Pawlikowski (Studená vojna). Pôvodné scenáre zas môžu vyniesť ceny aj tvorcom snímok Zelená kniha, Vice a Prvý napravený.

V kategórii adaptovaných scenárov americkí akademici nominovali tvorcov filmov If Beale Street Could Talk, Can You Ever Forgive Me?, Zrodila sa hviezda, BlacKkKlansman a The Ballad of Buster Scruggs.

Herecké výkony v hlavných úlohách vyniesli okrem Aparicio nominácie aj Glenn Close (Manželka), Olivii Colman (Favoritka), Lady Gaga (Zrodila sa hviezda) a Melisse McCarthy (Can You Ever Forgive Me?). Za vedľajšie roly zas okrem spomínaných nominovali aj Amy Adams (Vice) a Reginu King (If Beale Street Could Talk).

Najlepší mužský herecký výkon

V kategórii Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe sa o prestížnu trofej uchádzajú Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Christian Bale (Vice), Bradley Cooper (Zrodila sa hviezda), Viggo Mortensen (Zelená kniha) a Willem Dafoe (Pri bráne večnosti).

Vedľajšie úlohy vyniesli nominácie pätici Mahershala Ali (Zelená kniha), Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?), Adam Driver (BlacKkKlansman), Sam Elliott (Zrodila sa hviezda) a Sam Rockwell (Vice).

V kategórii cudzojazyčných filmov nominovali nemeckú snímku Werk ohne Autor (anglický názov: Never Look Away), japonských Zlodejov, libanonský Kafarnaum, poľskú Studenú vojnu a spomínanú mexickú Romu. Cenu pre najlepší dokumentárny film môžu získať Free Solo, Hale County This Morning, This Evening, Minding the Gap, O otcoch a synoch a RBG.

Najlepším animovaným filmom sa stane jeden z pätice Rodinka Úžasných 2, Ralph búra internet, Spider-Man: Paralelné svety, Psí ostrov a Mirai no mirai.