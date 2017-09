Foto: Osemročného chlapca zrazilo auto, hlavou narazil na čelné sklo a spadol na cestu

BRATISLAVA/ŠAHY 11. septembra (WebNoviny.sk) – Osemročného chlapca zrazila v nedeľu podvečer v Šahách 52-ročná vodička Opla Corsa. Marcus náhle vošiel s bicyklom na cestu rovno pred prichádzajúce auto.

Chlapec hlavou narazil na čelné sklo a následne spadol na cestu. Ako agentúru SITA informovala nitrianska policajná hovorkyňa Božena Bruchterová, vodička prešla do protismeru a narazila do dopravnej značky. Dieťa s vážnymi zraneniami letecky previezli do banskobystrickej nemocnice. Vodičke alkohol nezistili.

Ako upozornila Bruchterová, pod túto nehodu sa pravdepodobne podpísala nepozornosť a porušenie osobitných ustanovení o cyklistoch, ktoré hovorí, že osoba mladšia ako 10 rokov smie jazdiť na bicykli len pod dohľadom staršej osoby.

Povinnosťou cyklistu je chrániť si hlavu prilbou. Keďže v tomto prípade išlo o osobu mladšiu ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci. Ďalšou povinnosťou cyklistu je mať za zníženej viditeľnosti na odeve umiestnený reflexný prvok a vybavený bicykel. Presnú príčinu ako aj mieru zavinenia v prípade tejto nehody polícia vyšetruje.