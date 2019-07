Osídľovanie Západného brehu Jordánu podľa Peace Now za Trumpa napreduje

Izraelskí osadníci založili na Západnom brehu Jordánu v posledných rokoch desiatky nepovolených osídlení, väčšinu od nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa do úradu, informovala v pondelok izraelská mimovládna organizácia Peace Now. Vo svojej novej správe uvádza, že od roku 2012 vzniklo na Západnom brehu 32 odľahlých osídlení, často s podporou vlády.

Desiatky regulárnych osád

Väčšina nových osídlení sú podľa Peace Now farmy, ktorých cieľom je prevziať veľké plochy pôdy na úkor Palestínčanov a sú často financované z verejných zdrojov.

Iné prípady zahŕňajú vytváranie vzdelávacích inštitúcií a turistických miest, ktoré sú financované príslušnými ministerstvami. „Väčšinu nelegálnych stavieb realizujú izraelskí predstavitelia organizovaným spôsobom a za výrazného financovania z verejných zdrojov,“ uvádza sa v správe Peace Now.

Na Západnom brehu Jordánu je roztrúsených mnoho takýchto osídlení, okrem viac ako 120 regulárnych osád. Z osídlení vyrastú časom štvrte blízkych osád alebo sa samy stanú osadami.

Blízkovýchodný tím Trumpa

Trumpov blízkovýchodný tím sa skladá z osôb, ktoré majú blízke vzťahy s hnutím osadníkov. Americký veľvyslanec v Izraeli, napríklad, prednedávnom pre The New York Times povedal, že Izrael má právo anektovať časť Západného brehu Jordánu. Kritici ako aj zástancovia osád sa zhodnú, že priateľský prístup Bieleho domu povzbudil k väčšiemu osídľovaniu.

Izraelská vláda podľa Peace Now tento rok spätne povolila 15 osídlení a usiluje sa schváliť 35 ďalších ako súčasť toho, čo nazýva veľkým rozširovaním osád. „Orgány činné v trestnom konaní ignorujú krádež krajiny a v skutočnosti túto aktivitu podporujú. Osadníci to správne vidia ako podnet na budovanie ďalších osídlení,“ uzavrel Peace Now.

Prekážka k dosiahnutiu mieru

Izraelské ministerstvo obrany ani COGAT, orgán pri ministerstve obrany zodpovedný za civilné otázky na palestínskych územiach, na žiadosť o reakciu neodpovedali.

Izrael sa zmocnil Západného brehu Jordánu a východného Jeruzalema počas vojny v roku 1967 a odvtedy tam postavil desiatky židovských osád. Väčšina medzinárodného spoločenstva považuje obe oblasti za okupované územia, pričom Palestínčania z nich chcú mať súčasti svojho budúceho štátu.

Medzinárodná komunita rovnako považuje izraelskú výstavbu na palestínskych územiach za nelegálnu a za prekážku k dosiahnutiu mieru. Izrael tvrdí, že o osude osád sa musí rozhodnúť prostredníctvom rokovaní.