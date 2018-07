Oslabená Dunajská Streda v úvodnom zápase 2. predkola Európskej ligy podľahla Dinamu Minsk

DUNAJSKÁ STREDA 27. júla (WebNoviny.sk) – Futbalisti FC 1904 Dunajská Streda na domácom ihrisku podľahli hráčom bieloruského Dinama Minsk 1:3 vo štvrtkovom stretnutí 2. predkola Európskej ligy 2018/2019. Skóre duelu otvoril na dvakrát v 24. min obranca hostí Roman Begunov.

Situácia Dunajskej Stredy sa ešte viac skomplikovala v 39. min, keď dostal druhú žltú a teda červenú kartu Milan Šimčák.

Napriek tomu hráči Dunajskej Stredy vyrovnali, v závere prvého polčasu zahral rukou obranca hostí Maxim Žavnerčik. Následný pokutový kop premenil Erik Pačinda. V 77. min poslal domácich do vedenia hlavičkou striedajúci Alexandr Makas a rezultát súboja stanovil v nadstavenom čase Uroš Nikolič.

Prvá akcia stretnutia prišla až v 16. min, keď predviedol individuálny prienik slovenský reprezentant v drese Dunajskej Stredy Erik Pačinda – jeho strelu zneškodnil gólman Andrej Gorbunov.

Už o deväť minút domáci pykali, po centri sa k lopte dostal obranca hostí Roman Begunov a na dvakrát prekonal Patrika Maceja – 0:1. Viac z hry mali hráči Dunajskej Stredy, vypracovali si niekoľko príležitostí, ale žiadna z nich sa neskončila gólom.

Domácim skomplikoval situáciu obranca Šimčák. V 39. min videl druhú žltú kartu a zápas sa preňho skončil. Hoci Dunajská Streda hrala v oslabení, naďalej mala optickú prevahu, ktorá vyústila v 45. min, keď domáci bek Žavrenčik zahral rukou v pokutovom území a následný pokutový kop premenil Pačinda – 1:1.

Aj po zmene strán pokračovali domáci v aktivite, v 59, min sa rútil sám na súperovho brankára Bayo, ale nebol úspešný. Rovnaký hráč mohol skórovať aj o 10. min neskôr, jeho hlavičku zastavil gólman hostí.

V 77. min znovu udreli hostia, hlavičkou po centri skóroval Alexandr Makas a poslal svoj tím do vedenia – 1:2.

Ani jeden z tímov si už do konca duelu nevypracoval výraznejšiu príležitosť, až do nadstaveného času, keď z ničoho nič takisto hlavičkou skóroval nechytateľne stredopoliar Dinama Minsk Uroč Nikolič – 1:3.

Hlasy

droj: TV Dajto

Peter Hyballa (tréner Dunajskej Stredy): „Nie je to dobrý pocit, prehrali sme 1:3. Trochu sme v porovnaní s ligou zmenili systém hry. Hrali sme iba s desiatimi hráčmi. Mali sme dosť veľké problémy. Utvorili sme si síce viacero šancí, ale trikrát sme inkasovali. Musíme dôjsť do Minska, hrať ofenzívne a streliť tri góly. Nie je to nemožné, pretože sme si dokázali utvoriť šance aj s desiatimi hráčmi. Bude to kľúčové, jednoducho u súpera musíme streliť góly.“

Erik Pačinda (stredopoliar Dunajskej Stredy, autor gólu): „Začali sme dobre. Zápas veľmi ovplyvnila červená karta, ktorá jednoznačne nemala byť. Potom sme sa museli stiahnuť, keďže nás bolo o jedného menej. Taký je futbal. Dostali sme hlúpe góly. Tréner veľa zmeniť nemohol, keďže je s nami krátko, hrali sme to veľmi podobne ako dosiaľ. Stálo nás to víťazstvo. Musíme sa pripraviť na 100 percent a musíme skórovať.“