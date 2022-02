Oslabený imunitný systém a infúzny vitamín C: Pomoc, ktorá prichádza včas

Zápalové ochorenia, COVID -19, stres, nedostatok vitamínov a sychravé počasie. To všetko spôsobuje, že naša imunita dostáva zabrať. Oslabený imunitný systém potom nedokáže vzdorovať chorobám. Pomôcť môže infúzny vitamín C.

Najúčinnejšou zbraňou voči akejkoľvek chorobe, a to najmä v prípade koronavírusových ochorení, na ktoré v dnešnej dobe zatiaľ neexistuje vysokoúčinná liečba, je práve silný imunitný systém. Naša imunita nás dokáže podržať a práve vďaka nej zdoláme ľahšie aj ochorenie COVID -19, na ktoré iní umierajú alebo prekonávajú s ťažkým priebehom. Preto je veľmi dôležité, aby sme imunitný systém podporili, a to nielen v čase pandémie.

Pozor na oslabený imunitný systém

Imunitu tvoria orgány, bunky a tkanivá, ktoré dokážu vytvárať vysokoaktívne látky zúčastňujúce sa na imunitnej odpovedi tela. Tá však môže byť oslabená alebo naopak nadmerná, resp. zápalová. Nebezpečné pre náš organizmus sú obe možnosti. Práve bakteriálne a vírusové ochorenia vedú často k nadmernej imunitnej odpovedi organizmu. Dochádza k vzniku zápalov, ktoré poškodzujú organizmus a znižujú obranyschopnosť nášho tela.

Hlavnou úlohou imunitného systému je odhaliť, ktoré tkanivá či bunky sú telu vlastné a ktoré sú cudzie. Za ideálnych podmienok funguje naša imunita skoro nepozorovane. Existujú však obdobia, kedy je náš obranný systém tela príliš zaťažený až oslabený. Zvýšenú záťaž imunitného systému môžeme spozorovať najmä v jesenných a zimných mesiacoch, kedy majú vírusy ideálne podmienky pre rozvoj a napádanie nášho organizmu. Obranyschopnosť organizmu aktivuje aj silný antioxidant vitamín C, ktorý zároveň telo chráni pred nadmernými zápalmi. No nie je vitamín C ako vitamín C.

Infúzny vitamín C je niekoľkonásobne účinnejší

Vitamín C, t. j. kyselina askorbová, je pre správne fungovanie imunity nenahraditeľný. Ide o najdôležitejší vitamín v podpore imunitného systému. Okrem toho sa podieľa na mnohých významných procesoch v našom organizme, ako je napríklad odstraňovanie škodlivých látok z tela, tvorba väziva a obnova kolagénu, kontrola hladiny cholesterolu i histamínu a veľa ďalších.

Denný príjem vitamínu C je nevyhnutný pre dobré zdravie, pretože naše telo si ho nevyrába ani neukladá. Dennú dávku tohto vzácneho antioxidantu za bežných okolností môžeme pokryť stravou alebo tabletkami. Avšak pri strese, počas zimných mesiacov a v priebehu zápalových ochorení ho spotrebujeme oveľa viac. Vtedy strava a často ani tabletky vitamínu C nestačia.

„Pri perorálnom užití ( ústami ) vitamínu C nie je možné dosiahnuť jeho vyššie koncentrácie v krvi. Je to spôsobené limitovaným vstrebávaním vitamínu v tenkom čreve. Do krvi sa tým pádom dostane len časť vitamínu C. Optimálnym riešením pri jeho nedostatku alebo zvýšenej potrebe je jeho infúzne podanie.“

Infúzny vitamín C a jeho 4 najdôležitejšie výhody

Infúznym podaním tohto vzácneho vitamínu je možné dosiahnuť vysoké terapeutické hladiny v krvi. Tu sú najdôležitejšie výhody infúzneho vitamínu C:

Vysoká terapeutická dávka

Priamy a rýchly účinok

Vysoká vstrebateľnosť

100% biologická dostupnosť

Podpornú liečbu vysokodávkovanou infúznou terapiou vitamínom C by mali postúpiť ľudia najmä v týchto prípadoch:

Pri oslabenom imunitnom systéme

Pri zápalových a infekčných ochoreniach

Po prekonaní ochorenia COVID-19 / Post COVID syndróm

Pri chronickej únave

Pri sepse, dermatitíde a herpese (herpes zoster)

Po operáciách (hojenie rán, protizápalový účinok, tvorba kolagénu)

Pri onkologických ochoreniach

Pri depresii a stavoch vyhorenia

Pri alergiách a mnohých iných závažných či menej závažných zdravotných komplikáciách, ktoré nám bránia žiť plnohodnotný život.

Pomôžme našej imunite bojovať nielen s pandémiou, ale i s inými závažnými chorobami, ako je napríklad rakovina. Je tu totiž silná zbraň prevencie a podpornej, doplnkovej liečby – infúzny vitamín C.

