OSN potrebuje menej byrokracie a viac efektivity, vyhlásil Donald Trump

NEW YORK 18. septembra (WebNoviny.sk) – Organizáciu Spojených národov (OSN) treba zreformovať, aby „lepšie slúžila ľuďom, ktorých tu všetci zastupujeme“. Vo svojom dlho očakávanom prvom prejave na Valnom zhromaždení (VZ) OSN to v pondelok v New Yorku vyhlásil americký prezident Donald Trump.

Diplomati v tejto 193-člennej svetovej organizácii sa Trumpovho prejavu už dlhšie obávali, keďže americký prezident sa do OSN v predvolebnej kampani často navážal, označoval ju za nefunkčnú a tvrdil, že „požiera“ príliš veľa peňazí daňových poplatníkov.

Trumpov slovník sa síce zjemnil a v pondelkovom prejave pred Valným zhromaždením v niektorých otázkach OSN aj pochválil, na druhej strane však zopakoval svoj názor, že táto organizácia má príliš veľa zamestnancov a utráca príliš veľa peňazí. Podľa Trumpa by sa mala OSN „zamerať viac na ľudí a menej na byrokraciu“.

Trumpovi sa okrem toho nepáči, že Spojené štáty platia do rozpočtu OSN viac, ako by im podľa neho prislúchalo, keby rozloženie nákladov bolo spravodlivé.

„V posledných rokoch OSN nedosiahla svoj plný potenciál, a to najmä vďaka byrokracii a zlému manažmentu. Nevidíme výsledky, ktoré by zodpovedali investíciám,“ vyhlásil americký prezident na rokovaní VZ OSN.