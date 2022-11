Ruská invázia vyhnala z domovov 14 miliónov Ukrajincov, je to najväčšie vysídlenie za niekoľko desaťročí

Ruská invázia na Ukrajinu vyhnala z domovov zhruba 14 miliónov Ukrajincov. V stredu to Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (BR OSN) povedal vysoký komisár pre utečencov Filippo Grandi a poukázal na to, že je to „najrýchlejšie, najväčšie zaznamenané vysídlenie za niekoľko desaťročí“.

Počet vysídlených sa zvyšuje

Celosvetovo sa vďaka tomu zvýšil počet vysídlených ľudí na viac ako 103 miliónov.

Ukrajincov čaká mimoriadne krutá zima za extrémne náročných podmienok, skonštatoval Grandi a poznamenal, že v dôsledku toho „humanitárna reakcia rýchlo vyzerá ako kvapka v mori potrieb“. Humanitárne organizácie dramaticky zvýšili svoju reakciu, ale je potrebné urobiť ešte viac, „ počnúc ukončením tejto nezmyselnej vojny“.

Pripravujú sa na ďalšie presuny

Vzhľadom na „pravdepodobnú zdĺhavú povahu vojenskej situácie“ sa však Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) pripravuje na ďalšie presuny obyvateľstva v rámci Ukrajiny aj mimo nej.

Grandi BR OSN povedal, že mediálna pozornosť sa sústreďuje najmä na Ukrajinu, ale UNHCR za ostatných 12 mesiacov reagoval na 37 mimoriadnych situácií vo svete, ktoré vyplynuli z konfliktov.

Vyháňajú ľudí z domovov

V prvej polovici roka konflikt v etiópskom regióne Tigraj viedol k vysídleniu viac ako 850-tisíc Etiópčanov. V Mjanmarsku, kde vojenská vláda čelí ozbrojenému odporu, za prvý polrok 2022 odišlo z domovov 500-tisíc ľudí.

Brutálne útoky a sexuálne násilie voči ženám v Konžskej demokratickej republike pridali viac ako 200-tisíc ľudí k už 5,5 miliónom vysídlených.

Tieto a ďalšie krízy, vrátane dlhotrvajúceho problému utečencov z Afganistanu a Sýrie a komplexného toku migrantov v Amerike, „nielenže strácajú pozornosť médií, ale zlyhávajú aj pre globálnu nečinnosť“. Aj dôvody vysídlenia sú komplexnejšie a pridávajú sa nové faktory, ktoré vyháňajú ľudí z domovov, okrem iného aj klimatická kríza.