Osobnosti pokladajú pôsobenie Nočných vlkov na území Slovenska za škandalózne

BRATISLAVA 24. júla (WebNoviny.sk) – Pôsobenie ruského motorkárskeho klubu Noční vlci, ako aj organizácie Slovenskí branci na území SR je škandalózne. Uvádza sa to vo vyhlásení viacerých osobností spoločenského a kultúrneho života.

„V čase 50. výročia augustovej okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy sa aktivizuje v rámci ruskej hybridnej vojny proti EÚ, NATO a Slovensku aj ruský motorkársky gang Noční vlci, ktorý je od roku 2014 na sankčnom zozname Spojených štátov. U nás sú Noční vlci známi od čias obsadenia Krymu a ruskej invázie na Ukrajinu ako Putinova paramilitárna avantgarda,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré agentúre SITA poskytol literárny vedec Peter Zajac.

Občianske združenie NV Európa

V Dolnej Krupej podľa signatárov vzniklo zariadenie, ktoré nemá v štátoch euroatlantického spoločenstva obdoby.

„Majiteľ Jozef Hambálek tu zastrešil Nočných vlkov pod novozaložené občianske združenie NV Európa a sám sa nechá oslovovať ako šéf ich ‚európskeho štábu‘. Vznikol tu bojový priestor, v ktorom môže paramilitárna organizácia Slovenských brancov bez legálneho statusu cvičiť s bojovou technikou získanou pokútnym spôsobom. To všetko neďaleko atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, čo vytvára vzhľadom na to, že Jozef Hambálek má do nej otvorený vstup, značné bezpečnostné riziko najmä pre obyvateľov Slovenskej republiky,“ konštatuje sa vo vyhlásení.

Výzva najvyšším ústavným činiteľom

Bezpečnostné riziko sa podľa signatárov spája aj s prepojením Jozefa Hambálka na exministra vnútra Roberta Kaliňáka a Ladislava Bašternáka. Preto je podľa nich znepokojivé, že na rozdiel od ministerstiev zahraničných vecí, obrany a hospodárstva nezaujalo ministerstvo vnútra a polícia pod vedením ministerky Denisy Sakovej adekvátny postoj.

„Žiadame preto najvyšších ústavných činiteľov, prezidenta republiky Andreja Kisku, predsedu Národnej rady SR Andreja Danka a predsedu vlády Petra Pellegriniho, aby urobili všetky potrebné kroky na ukončenie činnosti Nočných vlkov na Slovensku, na zrušenie ‚základne‘ Jozefa Hambálka v Dolnej Krupej a na vysporiadanie sa s neregistrovanou organizáciou Slovenských brancov. Zároveň žiadame, aby polícia a orgány činné v trestnom konaní vyšetrili vo všetkých súvislostiach, či pri ich činnosti nedošlo k porušeniu zákonov,“ uzatvára vyhlásenie.

Pod dokumentom sú podpísaní napríklad Grigorij Mesežnikov, Juraj Mesík, Jaroslav Naď, Juraj Smatana, Peter Zajac, Fedor Gál, Zuzana Čaputová, Ondrej Dostál, Juraj Droba, Martin Klus alebo Ladislav Snopko.