Osud Európy je v ich rukách. Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson a Salma Hayek sa vracajú v akčnej komédii Zabijakov osobný strážca 2

Ryan Reynolds ako tak trochu upätý bodygard a Samuel L. Jackson ako nevypočítateľný nájomný vrah, ktorý najskôr koná, až potom myslí, dobyli pred štyrmi rokmi kiná po celom svete v megahite Zabijakov osobný strážca. Netradičná dvojica bude tentokrát po boku nebezpečne sexi Salmy Hayekovej zachraňovať Európu pred šialeným miliardárom s tvárou Antonia Banderasa. Máme sa na čo tešiť…

Pokračovanie s názvom Zabijakov osobný strážca 2 sľubuje divákom ešte viac akcie, zábavy a hviezd ako prvý film. „Sú tam väčšie výbuchy, je to divokejšie a hlavne je to neskutočne vtipné!“ hovorí režisér Patrick Hughes. Okrem spomínanej hviezdnej trojky a „záporáka“ Antonia Banderasa sa v tejto kinonovinke objaví aj Frank Grillo, Tom Hopper, Richard E. Grant a herecká legenda Morgan Freeman.

Zabijakov osobný strážca je tak trochu paródiou kultového romantického filmu Osobný strážca s Kevinom Costnerom a Whitney Houstonovou v hlavný úlohách. V prvej časti robil bodygard Michael Bryce (Ryan Reynolds) ochranku svojmu úhlavnému nepriateľovi Dariusovi Kincaidovi (Samuel L. Jackson), jednému z najobávanejších zločincov na svete. Ten sa stal totiž kľúčovým svedkom v dôležitom medzinárodnom prípade a Michael ho musel bez ujmy dopraviť na súdne pojednávanie. Neúprosný osobný strážca a obávaný zabijak, ktorí si dlhé roky šli po krku, sa tak proti svojej vôli stali súčasťou spoločného tímu.

Foto: Bontonfilm

V novinke Zabijakov osobný strážca 2 sa dozvieme, že táto spolupráca zanechala na ochrankárovi Bryceovi trvalé stopy. Michael zažíva syndróm vyhorenia, prišiel o licenciu, už niekoľko mesiacov si nekúpil nový oblek a desivý Kincaidov smiech ho prenasleduje v nočných morách. Jeho terapeutka mu preto nariadi povinný oddych od práce bodygarda a prísny zákaz používania zbraní. Michael teda odchádza nájsť stratenú vnútornú rovnováhu na ostrov Capri, vyzbrojený iba vreckovým nožíkom a slzným sprejom. Zaslúženú dovolenku si však dlho neužije. Cestu mu totiž skríži uragán s menom Sonia Kincaidová (Salma Hayek) – svojrázna zabijakova manželka a zároveň neslávne známa medzinárodná podvodníčka – ktorá ho požiada o záchranu Kincaida z pazúrov mafie. To však zďaleka nie je jediný problém, s ktorým sa náš osobný strážca bude musieť popasovať. Michael Bryce a jeho dvaja najnebezpečnejší chránenci sa proti svojej vôli zaplietajú do celosvetového sprisahania, za ktorým stojí jeden bohatý a mocný fanatik s nebezpečne nafúknutou národnou hrdosťou a znepokojujúcou potrebou desivo sa pomstiť (Antonio Banderas). Takúto dovolenku by asi žiadny terapeut neschválil…

Kým v prvej časti bol hlavným „záporákom“ bieloruský diktátor, ktorého si zahral Gary Oldman, v pokračovaní Zabijakov osobný strážca 2 si scenáristi za stelesnenie všetkého zla vybrali postavu gréckeho miliardára Aristotela Papadopoulousa. Ten sa chce pomstiť Európskej únii za sankcie voči Grécku. Je teda zrejmé, že tvorcovia tejto akčnej komédie radi pracujú s aktuálnymi námetmi. „Papadopoulous je taká pravičiarska metafora pre všetkých euroskeptikov. Bojuje proti Európskej únii za práva gréckeho národa, ale myslím si, že Gréci by takého predstaviteľa v skutočnosti nikdy nechceli. V konečnom dôsledku ten človek bojuje len sám za seba. Má obrovskú moc, inteligenciu, peniaze a armádu skutočne desivých prisluhovačov. A takíto ľudia dnes na svete skutočne žijú,“ opisuje svojho „hrdinu“ Antonio Banderas. Sympatický španielsky herec si podľa vlastných slov natáčanie v role najväčšieho filmového zloducha užíval: „Rád nakrúcam komédie a baví ma hrať záporákov, pretože tí si môžu robiť, čo chcú. Najmä ak je moja postava sociopat ako v tomto filme.“

Kulisami predchádzajúceho filmu sa stali ulice Amsterdamu, Zabijakov osobný strážca 2 sa zase presunul do romantického Stredomoria. Podľa scenára sa väčšina deja odohráva na talianskom pobreží v okolí mesta Amalfi, to však pri reálnom natáčaní zastúpilo starobylé chorvátske mestečko Rovinj na Istrijskom polostrove, ktoré je obľúbenou dovolenkovou destináciou mnohých Slovákov. Okrem Chorvátska sa natáčalo aj v Taliansku, Veľkej Británii v Slovinsku a v štúdiách bulharskej Sofie.

Snímka teda divákom sprostredkuje tú pravú dovolenkovú atmosféru a zároveň ich vezme na divoká jazdu plnú vtipných hlášok, výbuchov, šialených naháňačiek a akčných prestreliek so zbraňami, ale aj tých slovných. Ak si chcete v kine oddýchnuť a dobre sa zabaviť, Zabijakov osobný strážca 2 je skvelou voľbou. Film bude mať na Slovensku premiéru 15. júla 2021.

