Osýpky sú podľa epidemiológov vysoko nákazlivé ochorenie, riešením je len očkovanie

BANSKÁ BYSTRICA 19. júla (WebNoviny.sk) – Už viac ako dva mesiace je vo východoslovenskom regióne epidémia osýpok. Do konca minulého týždňa bolo hlásených viac ako 200 prípadov ochorení prevažne u detí a mladých dospelých.

Ochorenie bolo zavlečené z Veľkej Británie a rozšírené v populácii žijúcej v prostredí s nízkym hygienickým štandardom pravdepodobne s nedostatočnou zaočkovanosťou.

Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica Mária Tolnayová, v prevencii tohto ochorenia funguje výlučne očkovanie. Odborníci vyzývajú urýchlene očkovať všetkých, ktorí doposiaľ neboli očkovaní proti osýpkam, ružienke a mumpsu zo subjektívnych príčin.

Prehodnotiť postoj k očkovaniu

„Tohto ochorenia sa treba obávať, pretože aj napriek prísnym opatreniam epidemiológov je možné jeho zavlečenie aj do iných regiónov Slovenska. Osýpky patria medzi vyrážkové ochorenia s takmer stopercentnou nákazlivosťou. To znamená, že ak sa vírus spôsobujúci toto ochorenie šíri v populácii vnímavých neočkovaných osôb, chorobnosť geometrickou rýchlosťou narastá. Ochorie každý, kto príde do kontaktu s chorým a nie je chránený, teda nemá protilátky,“ zdôrazňuje vedúca odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ Mária Avdičová.

Naopak, medzi populáciou s vysokou zaočkovanosťou je počet prípadov nízky, ochorejú zvyčajne len osoby nezaočkované pre kontraindikácie, osoby s poruchou imunity a osoby, ktoré odmietli očkovanie. Práve týchto na Slovensku vo všetkých regiónoch pribúda.

Avdičová zdôrazňuje, že priebeh epidémie vo východoslovenskom regióne je príležitosťou prehodnotiť postoj k očkovaniu proti osýpkam, ružienke a mumpsu a výzvou k urýchlenému očkovaniu všetkých, ktorí doposiaľ očkovaní zo subjektívnych príčin neboli.

Prenos ochorenia je rýchly

Na Slovensku sa očkuje dlhodobo kvalitnou stabilnou očkovacou látkou, ktorá sa používa v mnohých krajinách Európskej únie. V priemere v epidémiách v krajinách EÚ ochorelo 83 percent neočkovaných pacientov zo všetkých chorých, v 10 percentách sa očkovací status nepodarilo zistiť. Jednu dávku očkovania mali v anamnéze tri percentá chorých a v jednom až štyroch percentách sa ochorenie vyskytlo u očkovaných osôb.

Osýpky sú akútne vírusové ochorenie spôsobené vírusom, ktorý sa šíri výlučkami slizníc nosa a úst, chvíľu prežíva aj na výlučkami znečistených predmetoch. Z človeka na človeka sa šíri vzdušnou cestou prostredníctvom kvapôčok a priamym kontaktom, vzácne aj nepriamym (použitá vreckovka, uterák a podobne). K šíreniu prispieva fakt, že nakazený človek vylučuje vírusy do prostredia už štyri dni pred prepuknutím prvých príznakov ochorenia.

Inkubačný čas ochorenia je pomerne dlhý, od nákazy po ochorenie uplynie priemerne 14 dní v rozpätí sedem až 21 dní. Prvé príznaky sú netypické: teplota, kašeľ, nádcha, zápal spojoviek, drobný výsev na sliznici úst (známe Koplikove škvrny).

Typická vyrážka najprv na tvári sa objaví tri až sedem dní od prvých príznakov. Medzi komplikácie patrí najmä primárny vírusový zápal pľúc, kŕče, zápal mozgu alebo následná sekundárna bakteriálna superinfekcia v podobe zápalu stredného ucha, laryngo-tracheo bronchitídy, či hnačiek. V rozvinutých krajinách sa u osýpok odhaduje jednopercentná úmrtnosť.