Otázka nového ministra financií je ešte stále otvorená, tvrdí Fico a hovorí o dvoch procesoch

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) – Otázka nového ministra financií je podľa predsedu strany Smer-SD Roberta Fica ešte stále otvorená.

Nový minister financií

„Musíme to vyriešiť do konca budúceho týždňa, pretože pán Kažimír už má potom nejaké povinnosti. Sú dva procesy, ústavný a stranícky. Musí rozhodovať predsedníctvo strany. Buď postavíme úplne nového ministra, alebo bude na istý čas vykonávať funkciu ministra premiér. Je to ešte stále otvorená otázka,“ povedal na štvrtkovej tlačovej besede Fico.

Premiér Peter Pellegrini už na štvrtkovom HnClube avizoval, že sa stane dočasným šéfom rezortu financií. Ako povedal premiér, súčasný minister financií Peter Kažimír by mal opustiť kreslo ministra financií budúci týždeň vo štvrtok.

„Budúci týždeň pravdepodobne vo štvrtok podá pán minister Kažimír demisiu a vzhľadom na to, aký významný tlak je dnes smerovaný na rezort financií, si nemyslím, že by to vyjednávanie, ktoré bude najbližších pár týždňov, mohol zvládnuť nový minister. Preto vám tu veľmi otvorene vyhlasujem, že ja vo štvrtok poďakujem ministrovi Kažimírovi a dočasne prevezmem riadenie rezortu financií, pokiaľ sa nevyriešia všetky otázky balíčkov, zásahov a keď toto všetko bude vyriešené, potom odovzdám rezort novému ministrovi na dovládnutie,“ povedal Pellegrini.

Na vymenovanie apelujú aj národniari

Dosluhujúci šéf rezortu financií Peter Kažimír od 1. júna nastupuje na pozíciu guvernéra Národnej banky Slovenska. Stranu Smer-SD, do ktorej portfólia rezort financií patrí, na nomináciu nového ministra vyzýva aj jej koaličný partner SNS.

Predseda národniarov Andrej Danko sa pritom v pondelok posťažoval, že už je unavený od vlády pýtať každý týždeň zdroje napríklad na dofinancovanie rekreačných poukazov v rezorte školstva. Tiež tvrdí, že potrebuje spoznať nového ministra, pretože potrebuje partnera na diskusiu napríklad o návrhu na zníženie korporátnej dane.