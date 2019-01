Otec Petry Vlhvovej v otvorenom liste skritizoval postup Slovenskej lyžiarskej asociácie

BRATISLAVA 20. januára (WebNoviny.sk) – Najlepšia slovenská zjazdová lyžiarka súčasnosti Petra Vlhová nenastúpi na blížiacich sa majstrovstvách sveta vo švédskom Aare (4. – 17. februára) v reprezentačnej kombinéze, pretože ju nedostala v stanovenom termíne.

Rodáčka z Liptovského Mikuláša preto využije svoju komerčnú kombinézu, v ktorej štartuje aj vo Svetovom pohári. Petrin otec Igor Vlha v otvorenom liste popísal, prečo muselo dôjsť k tejto situácii a skritizoval postup Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA). Svoje slová adresoval prezidentovi SLA Ivanovi Ivaničovi a viceprezidentovi SLA Jánovi Garajovi.

„Vážený pán Ivanič a kolektív, nerobím to rád, ale musím zareagovať na situáciu, ktorá najnovšie vznikla na našom Úseku alpských disciplín pod neodborným vedením pána Garaja, za ktorého mám pocit nesiete zodpovednosť aj vy ako šéf Slovenskej lyžiarskej asociácie. Ani pár dní pred začiatkom najdôležitejšieho podujatia sezóny, majstrovstiev sveta vo švédskom Aare, neobdržala Petra Vlhová od našej asociácie reprezentačné kombinézy v spoločnom tímovom dizajne so štátnymi symbolmi, ktoré boli dohodnuté na jar pri spoločnom jednaní na pôde Slovenského olympijského výboru. Na dôležitú potrebu riešiť kombinézy rovnakého dizajnu pre MS som osobne upozornil v septembri pána Garaja v sklade nášho úseku v Palúdzke. Povedal som mu, že je do 15. decembra nevyhnutné dať objednávku na výrobu kombinéz výrobcovi, ktorý produkuje špeciálne kombinézy Petre presne na mieru, nakoľko výroba trvá 45 dní a kombinézy je potrebné pred pretekmi ešte odskúšať. Z dôvodu, že na MS chceme ísť slalom, obrovský slalom, alpskú kombináciu, zjazd aj super-G, potrebujeme 4 kusy pretekových kombinéz a 3 kusy tréningových kombinéz približne v cene 750 – 800 eur za kus. Financovanie reprezentačných kombinéz je zahrnuté v rozpočte nášho úseku. Pán Garaj mi odpovedal, že to nemám riešiť a on to zariadi. Petra Vlhová ako reprezentantka Slovenskej republiky má eminentný záujem štartovať na MS v kombinézach so štátnymi symbolmi v slovenskom dizajne, čo sa zjavne pre neschopnosť asociácie neudeje. Petru to veľmi mrzí, lebo na MS bude musieť svoju krajinu reprezentovať vo svojej komerčnej kombinéze vyrobenej predovšetkým pre Svetový pohár,“ uviedol v otvorenom liste Igor Vlha.