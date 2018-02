Otvárací ceremoniál ZOH 2018 v Pjongčangu (online)

PJONGČANG 9. februára (WebNoviny.sk) – Otvárací ceremoniál na zimnej olympiáde v Pjongčangu sa začína v piatok 9. februára o 12:00 nášho času (20:00 miestneho času).

Zo strany slovenských športovcov je o slávnostné otvorenie hier veľký záujem, a to aj napriek predpovediam o chladnom počasí či avizovanom dlhšom čakaní pred vstupom na štadión.

Slovensko môže na ceremoniáli zastupovať maximálne 62 účastníkov vrátane členov realizačných tímov. „Určite tam budú chýbať biatlonistky na čele s Anastasiou Kuzminovou, ktoré už o deň neskôr absolvujú rýchlostné preteky. Dopyt o účasť na otvorení je enormný. Chceli sme využiť kapacity od iných výprav, ale aj kolegovia zostali zaskočení záujmom a pýtali sa, či nemáme voľné vstupy,“ priblížil vedúci slovenskej výpravy Roman Buček.

Vlajkonosičkou slovenskej výpravy bude lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová. „Taká ponuka sa neodmieta. Ani som nerozmýšľala, či to vezmem alebo nie. Odpoveď bola jasné áno. Je to veľká česť pre športovca niesť vlajku svojej krajiny na olympijských hrách, ktorá sa neujde každému. To si veľmi dobre uvedomujem,“ uviedla tesne po tom ako sa koncom januára dozvedela túto radostnú správu.

ZOH 2018 v Pjongčangu – otvárací ceremoniál