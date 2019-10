Otvárací koncert jesennej edície One Day Jazz Festivalu bude v réžii trojice Valihora – Hodek – Dave

Jesenná edícia unikátneho hudobného festivalu One Day Jazz Festival sa začne 12. novembra otváracím koncertom v Bratislave. V priebehu desiatich dní si priaznivci kvalitnej hudby v piatich mestách po celom Slovensku užijú hodnotné interaktívne umenie. Súčasťou festivalu bude aj tradičný masterclass, tentokrát s formáciou Ben Williams Quartett.

Ročník One Day Jazz Festivalu pokračuje v novembri svojou jesennou časťou, ktorá bude pozostávať zo siedmich koncertných večerov v piatich slovenských mestách a jedným masterclass. Festival, ktorý je určený nielen pre umeleckú sféru, ale aj širokú verejnosť, sa dlhodobo snaží priniesť talentovaných hudobníkov bližšie k divákovi a aj tentokrát zavíta okrem Bratislavy aj do Košíc, Prievidze, Banskej Štiavnice a Žiliny.

„Ambíciou festivalu je vytvárať dynamické, autentické a neopakovateľné dramaturgické spojenia. Spájame domácich a svetových hudobníkov na jednom pódiu, a tak vytvárame vždy niečo unikátne. Je to dôležité aj pre našu hudobnú scénu a jej začlenenie sa do svetovej scény. Hudobníci sa na festivale spolu stretávajú, komunikujú aj mimo pódia a častokrát spolu jamujú,“ povedal riaditeľ festivalu Martin Valihora.

Otvárací koncert festivalu sa uskutoční v utorok, 12. novembra 2019, v Ateliéri Babylon v Bratislave, na ktorom vystúpia Valihora Poject, Aron Hodek & Friends a Chris Dave & Drumhedz. Riaditeľ festivalu predstaví poctu kalifornskej jazzfunkovej formácii Tower of Power, ktorá sa v roku 2011 zahrala aj na tomto festivale. „Je to groovová muzika, spievaná, veľmi prístupná aj širšiemu obecenstvu,“ povedal vtedy M. Valihora.

Druhým účinkujúcim na otváracom koncerte festivalu bude Aron Hodek, pravdepodobne najslávnejší svetový basgitarista, ktorý má menej ako desať rokov. Má takmer 200 000 followerov na Instagrame, jeho virtuozitu a talent už osobne ocenili také veličiny ako Quincy Jones alebo Timbaland a je to Slovák. Tretím bude už nášmu divákovi známy bubeník, rodák z Houstonu, Chris Dave, ktorý v roku 2014 vystúpil v rámci One Day Jazz Festivalu v košickom Kulturparku.

„Myslím si, že svet vníma slovenských hudobníkov oveľa veľkorysejšie v porovnaní s tým, ako sa my prezentujeme. Nemali by sme sa báť, ale mali by sme si vytvárať mosty komunikácie so svetom,“ povedal M. Valihora.

Vstupenky na jesennú edíciu 11. ročníka One Day Jazz Festivalu sú k dispozícii v sieti Ticketportal.

ONE DAY JAZZ FESTIVAL 2019 – jesenná edícia

12.11.2019 Ateliér Babylon, Bratislava

Valihora Project – Tribute To Tower of Power /SK

Aron Hodek & Friends /SK

Chris Dave & Drumhedz /USA

15.11.2019 Fuga, Košice

Tony Grey Project feat Romain Collin /USA

Martin Valihora /SK

Kornél Fekete-Kovács /HU

16.11.2019 Art Point, Kino Baník, Prievidza

Tony Grey Project feat Romain Collin /USA

Martin Valihora /SK

Kornél Fekete-Kovács /HU

17.11.2019 Kultúrne centrum, Banská Štiavnica

Tony Grey Project feat Romain Collin /USA

Martin Valihora /SK

Kornél Fekete-Kovács /HU

19.11.2019 Mestské divadlo Žilina, Žilina

Ben Williams Quartett feat Marcus Strickland /USA

Julius Rodriguez /USA

Justin Brown /USA

Tony Grey Project feat Romain Collin /USA

Martin Valihora /SK

Kornél Fekete-Kovács /HU

20.11.2019 Konzervatórium, Bratislava

Ben Williams Quartett /USA

20.11.2019 Istropolis, Bratislava

Julius Rodriguez /USA

Justin Brown /USA

Tony Grey Project feat Romain Collin /USA

Martin Valihora /SK

Kornél Fekete-Kovács /HU

Jacob Karlzon Trio /SWE

B-Stage – Alan Bartuš Trio /SK

21.11.2019 Divadlo Aréna, Bratislava

Shai Maestro Trio /USA

AMC Trio feat Eric Marienthal /SK, USA

Martin Valihora

Martin Valihora (* 4.máj 1976, Bratislava) je slovenský hráč na bicie nástroje a perkusie. Narodil sa v hudobníckej rodine, jeho otec Dušan Valihora bol profesionálny basgitarista a jeho mama Jana Beláková speváčka. Valihora študoval klavír v rokoch 1986-1987, kedy prešiel na bicie a začal chodiť na lekcie ku slovenskému bubeníkovi Oldovi Petrášovi. „Boli to veľmi silné a krásne pocity naplnenia, po ktorých som túžil od malička. Hrať na bicích bol môj sen už od nepamäti. Prežíval som pocit obrovskej vášne vždy, keď som sa dostal do ich blízkosti.“ V rokoch 1990-1992 študoval bicie a perkusie na Konzervatóriu v Bratislave, v štúdiu hry na bicie pokračoval na svetoznámej Berklee College of Music v Bostone. Napriek dlhým rokom života a práce za veľkou mlákou, Martin nezanevrel ani na svoje slovenské hudobné projekty a aktivity, vďaka čomu sa stal v roku 2000 držiteľom prestížneho titulu „Najlepší inštrumentalista roka“. Viac ako 20 rokov je Martin Valihora označovaný za jedného z najvyhľadávanejších štúdiových hráčov do hudobných projektov v Európe i USA. Za hranicami Slovenska svoje meno najväčšmi preslávil dlhodobou spoluprácou s virtuóznou japonskou klaviristkou Hiromi Uehara. Hral a hrá vo viacerých domácich aj medzinárodných zoskupeniach (Mezzoforte, trio Depart Refire a trio Ovsepian, Camarda, Valihora), spolupracoval a spolupracuje s množstvom domácich aj zahraničných spevákov a muzikantov (Oskar Rózsa, Vardan Ovsepian, Daniele Camarda, Eugen Vizváry, Juraj Griglák, Richard Müller, Gabo Jonáš, Andrej Šeban, Ron Affif, John Shannon, Mitch Cohn, Lee Ritenour, Frank McComb, Tony Grey, Harry Sokal a ďalší). Je zakladateľom a riaditeľom festivalu One Day Jazz Festival, podieľa sa na džezových predstaveniach v Divadle Aréna.

Foto: Martin Valihora archív

Aron Hodek

ARON HODEK je pravdepodobne najslávnejším svetovým basgitaristom, ktorý má menej ako desať rokov. Jeho instagramový profil sleduje už takmer 200 000 followerov a jeho úžasnú virtuozitu a talent už osobne ocenili také veličiny ako Quincy Jones alebo Timbaland. Začiatkom tohto roka absolvoval študijnú cestu do Ameriky. Okrem rôznych ďalších aktivít si na veľtrhu NAMM v Los Angeles zahral so svetoznámym Richardom Bonom a ich spoločné vystúpenie má už na YouTube 5 miliónov. Aron od firmy Legee Custom Guitar dostal Aron malú napodobeninu legendárnej basgitary Jaca Pastoriusa.

Foto: Hode Aron archív

Chris Dave & Drumhedz

Rodák z amerického Houstonu (*1973) nie je pre návštevníkov One Day Jazz festivalu neznámy. Už v roku 2014 vystupoval v košickom Kulturparku a polhodinový záznam z tohto koncertu na svojom YouTube kanáli zverejnil aj uznávaný portál Drummerworld. Chris „Daddy“ Dave, podľa časopisu Rolling Stone patrí medzi 100 najlepších bubeníkov na svete. Na hudobnú scénu nastúpil koncom 80-ych rokov a odvtedy na jeho konte pribudli stovky nahrávok, na ktorých sa podieľal z najrozličnejších oblastí popu, jazzu, hip-hopu a r&b. Jeho meno nájdete na nahrávkach takých známych mien ako Adele, Beyoncé, Wynton Marsalis, Pat Metheny, Lupe Fiasco, Me\’shell N\’Degeocello, TLC, Toni Braxton, Erykah Badu, A Tribe Called Quest, Michelle Williams, Dianne Reeves, Maxwell a mnohých ďalších. V roku 2018 vyšiel na legendárnej značke Blue Note album Chris Dave And The Drumhedz, ktorý sa dočkal výborných recenzií.

Foto: Chris Dave archív

Tony Grey Project

Basgitarista Tony Grey (*1975), rodák z anglického Newcastle, pochádza z rodiny so silnou hudobníckou tradíciou. Jeho strýkom je John Mc Laughlin, jeden z najvýznamnejších jazzových gitaristov všetkých čias. V roku 2001 absolvoval prestížnu Berklee School Of Music a získal ocenenie „Outstanding Performer“. Na jeho konte sú spolupráce s takými menami ako Herbie Hancock, Wayne Shorter, Reeves Gabrels, Tomoyasu Hotei, Bill Evans, Mike Stern, Steve Lukather, Barnfird Marsalis, Shaggy, Ice-T a mnohými ďalšími. Tony Grey sa s Martinom Valihorom stretol v triu japonskej klavíristky Hiromi. Na jeho konte je 5 sólových albumov.

Romain Collin

Francúzsky skladateľ (*1979) skladateľ a klavírista je absolventom pretížnych hudobných vzdelávacích inštitúciií – Berklee College Of Music a Thelonious Monk Institute Of Jazz. Vďaka svojmu talentu získal plné štipendium a počas štúdií absolvoval vstúpenia s takými veličinami jazzu ako Herbie Hancock, Wayne Shorter. Doteraz vydal štyri štúdiové albumy, ten najnovší (Tiny Lights) vyšiel v tomto roku. Zaujímavým spôsobom v ňom rozvinul možnosti klasického jazzového piano tria, keď do svojich kompozícií zakomponoval aj prvky elektroniky, vokálneho loopingu či zvuk nezameniteľného Moog Taurus basového syntezátora. Collin sa venuje aj filmovej a scénickej hudbe nielen ako autor ale aj ako hosťujúci pedagóg na univerzite v Princetone. Na jeho konte je hudba k viacerým krátkym a dokumentárnym filmom.

Kornél Fekete-Kovács

Maďarský hráč na trúbku a ďalšie dychové nástroje (*1970) absolvoval v roku 1992 jazzovú fakultu na budapeštianskom konzervatóriu Bélu Bartóka a v roku 1998 jazzovú fakultu na hudobnej akadémii Ferenca Liszta. V roku 1998 založil a do roku 2005 aj viedol Budapest Jazz Orchestra. Následne sa stal lídrom súboru Modern Art Orchestra a vytvoril si aj ďalšie projekty Fekete-Kovács Quintet a Fekete-Kovács Symphonyc. Ako sólista, ale aj ako kapelník, skladateľ a aranžér sa podieľal na viac ako stovke albumov maďarských umelcov. Taktiež pôsobil vo viacerých medzinárodných súboroch – (IASJ Big Band Copenhagen, The European Broadcasting Union Big Band Amsterdam and Budapest, The Central European Jazz Connection a.ď.). Je členom viacerých jazzových projektov svojich maďarských kolegov. Na jeho konte je aj viacero skladateľských cien.

Ben Williams Quartet feat. Marcus Strickland

Basista Ben Williams (*1984) patrí medzi najvýraznejšie osobnosti nastupujúcej jazzovej generácie. V roku 2005 zvíťazil v jazzovej kategórii na súťaži International Society of Bassists a zopakoval to aj v roku 2009 na Thelonious Monk International Bass Competition. V roku 2013 mu prestížny magazín Down Beat udelil titul „Rising Star“. Počas svojej ešte nie dlho trvajúcej kariéry si zahral s najväčšími velikánmi jazzu ako Herbie Hancock, George Benson, Terence Blanchard či Wynton Marsalis. Účinkoval aj na albume Pata Methenyho Kin, ktorý získal cenu Grammy za najlepší jazzový inštrumentálny album. Doteraz mu vyšli dva sólové albumy State Of Art a Coming Of Age na pretížnom labeli Concord. Na oboch sa podieľal ako spoluhráč aj saxofonista Marcus Strickland (*1979), ktorý tiež získal ocenenie Down Beatu „Rising Star“ v roku 2010.

Foto: Ben Williams archív

Julius Rodriguez

Julius Rodriguez sa venuje hudbe odmalička, keď prvé očarenie hudobníkmi zažíval v kostole. Je multiinštrumentalistom, ale jeho „hlavnými“ nástrojmi sú klavír a bicie. Vďaka dlhoročnému štúdiu hudby sa viackrát úspešne umiestnil v rôznych súťažiach (napr. Charles Mingus Festival, GRAMMY Camp Jazz Session) a získal na nich rôzne ocenenia a to nielen ako hudobník, ale aj ako aranžér a kapelník. Okrem iných spolupracoval s takými menami ako Wynton Marsalis, Macy Gray, James Morrison, Brasstracks, Roy Hargrove, Ben Williams a ďalšími. Účinkoval na najprestížnejších jazzových festivaloch (napr. Monterey, Portland, North Sea). Popri štúdiovej práci a koncertovaní v súčasnosti študuje jazzový klavír na prestížnej Juillard School Of Jazz.

Justin Brown

Rodák z kalifornského Richmondu (*1984) sa venuje bicím, podľa vlastných slov, už od svojich dvoch rokov vďaka svojej mame, ktorá bola organistkou v kostole. V roku 2002 získal dvojročné štipendium na Dave Brubeck Institute a neskôr aj na ďalšej prestížnej Juillard School. Potom ako sa presunul do New Yorku stal sa jedným z najvyhľadávanejších a najuniverzálnejších jazzových bubeníkov. Stal sa pevnou súčasťou projektov Ambrose Akinmusire, Thundercat, Flying Lotus a ďalších. V roku 2018 vydal svoj prvý sólový album NYEUSI, ktorý je poctou jazzfunku 60-ych a 70-ych rokov, ale pohľadom generácie ktorá dospela v tomto tisícročí. „Jednou nohou ste v minulosti, jednou v budúcnosti – dúfam, že tento pocit budú mať poslucháči môjho albumu“ – hovorí Justin.

Jacob Karlzon

49-ročný jazzový klavirista, rodák zo švédskeho Jönköpingu, má na svojom konte už 12 albumov, ten najnovší (Open Waters) vyšiel v tomto roku vo Warner Music. Patrí medzi „Steinway Artists“, teda tváre legendárnej značky klavírov. Vystupuje sólovo alebo v rámci vlastného tria. Napriek svojmu jazzovémi základu je otvorený hudbe najrozličnejších žánrov. Napokon medzi jeho obľúbencov patria nielen jeho žánroví kolegovia ako Mehldau, Metheny, Hancock, Jarrett ale aj Radiohead, Coldplay, Björk, KoRn, Deep Purple, Prince, Sting ako aj „moderní klasici“ Stravinskij či Šostakovič. Moderné technológie a možností sociálnych sietí pre neho nie sú strašiakom, ale prostriedkom ako ich využiť v prospech vlastnej tvorby. Ale základ je v živom hraní, pretože ako sám hovorí: „Mám rád jazz, pretože milujem improvizáciu. A vďaka tomu môžem priamo komunikovať s publikom a navzájom si vymieňame energiu a emóciu. Live vystúpenia sú pre mňa základom hudby.“

Alan Bartuš Trio

Alan Bartuš, klavírista ešte v teenagerskom veku, je synom legendárneho kontrabasistu Štefana Bartuša. Už ako 16 ročný vytvoril vlastné jazzové trio, s ktorým vystupoval na Bratislavských jazzových dňoch a iných podujatiach či jazzových scénach doma i v zahraničí. Jeho repertoár pozostáva popových cover verzií, prearanžovaných diel klasiky, jazzových štandardov ako aj pôvodných autorských skladieb. Napriek svojmu mladému veku má na svojom konte ocenenia z jazzových i klasických súťaží a taktiež aj spolupráce renomovanými umelcami.

Shai Maestro

Izraelský klavírista (*1987) sa svojmu nástroju venue od svojich priatich rokov. V ôsmich rokoch sa poprvýkrát dostal k jazzu, keď počúval nahrávku Oscara Petersona – The Gershwin Songbook. Napriek tomu, že získal plné štipendium na štúdium v Berklle, odmietol ho. Na spoluprácu ho oslovil basista Avishai Cohen, inak dlhoročný spoluhráč Chicka Coreu. Avishai Cohen Trio vydalo v rokoch 2008-2011 štyri albumy, dva z nich na legendárnej značke ECM a vystupovalo na tých najprestížnejších jazzových festivaloch. V roku 2010 si Shai Maestro vytvoril vlastné trio a nahral s ním ďalšie štyri albumy. V roku 2018 poodpísal vlastnú zmluvu s ECM, kde mu vyšiel album Dream Thief. V auguste tohto roku účinkoval ako hosť na koncerte Tokijskej filharmónie, kde predstavil aj svoju vlastnú tvorbu.

Shai Maestro. Foto: Gabriel Baharlia

AMC Trio feat. Eric Marienthal

AMC Trio je zoskupenie troch slovenských hudobníkov medzinárodného formátu s dobrými kontaktmi na svetovej jazzovej scéne. Randy Brecker, Philip Catherine, Bill Evans, Ulf Wakenius, Mark Whitfield, Michael Patches Stewart a mnohí ďalší si radi podávajú ruky s členmi AMC Tria, či už ako hostia na ich koncertoch, alebo spoluhráči v štúdiu. Toto zoskupenie, ktoré si budovalo svoj hudobný základ v mainstreamovom jazze, je na scéne už viac ako dvadsať rokov. Tvoria ho klavírista Peter Adamkovič, kontrabasista Martin Marinčák a bubeník Stanislav Cvanciger. AMC Trio nie je typickým triom jedného lídra, ale skôr komunitou troch rovnocenných členov, ktorých vzájomná odlišnosť sa spája do zvláštneho celku, aby takto ešte viac vynikla ich vzájomná podobnosť a prepojenosť. Má na svojom konte šesť štúdiových albumov, z ktorých One Way Road To My Heart získal cenu Radio_Head Awards za najlepší album roku 2013 v kategórii jazz. Na festivale sa predstaví s ďalším skvelým zahraničným hosťom – americkým safoxonistom Ericom Marienthalom.

