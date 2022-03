Otvorenie moderného office centra sa blíži: Priláka do Banskej Bystrice nových zamestnávateľov?

Vplyvom pandémie a komplikovanej situácie v celom stavebnom sektore sa odložilo aj otvorenie Interpolis Office Center v Banskej Bystrici. Pôvodne sa mala nadčasová administratívna budova v srdci Slovenska otvoriť v decembri 2021, novým termínom je jar 2022.

Zmenu termínu spôsobili okolnosti súvisiace s pandémiou koronavírusu a oneskorenie dodávok stavebného materiálu. „Dochádzalo aj k situáciám, keď dodávatelia neboli schopní dodať už objednaný materiál, čo bolo spôsobené predovšetkým rastom cien stavebného materiálu, ktorý v niektorých prípadoch zdražel o stovky percent. Išlo predovšetkým o materiál ako hliník, oceľ, rôzne druhy kovov, drevo, ale aj vysoké ceny ropy a s nimi súvisiaca preprava,“ vysvetľuje oneskorenie ukončenia stavby projektový manažér Interpolis Office Center Michal Filip.

V rámci projektu nastali zmeny, upravil sa harmonogram stavebných prác a autori pružne reagovali aj na novovzniknuté potreby, ktoré sa ukázali ako žiadúce až počas pandémie. „Čo sa týka finalizácie interiérov, nájomníci si budú môcť vybrať dokončenie interiéru a jeho rozloženie podľa vlastných predstáv a potrieb. Aj v týchto požiadavkách, samozrejme, došlo k zmene, keďže pandémia so sebou priniesla iné štandardy toho, ako by mali administratívne priestory po stránke bezpečnosti a ochrany zdravia vyzerať, čomu projekt prispôsobujeme,“ dodáva Michal Filip. Momentálne je zazmluvnených viac ako polovica administratívnych priestorov. Priestory na prízemní, určené pre obchod a bistro, sú už takmer obsadené, rovnako tak viacero podlaží vrátane najvyššieho na 12. poschodí. Terasa na streche bude prístupná pre všetkých nájomníkov budovy. Vďaka tomu si budú môcť vychutnávať kávu či obedné pauzy na čerstvom vzduchu a s nádherným výhľadom na centrum Banskej Bystrice i okolité vrchy.

Počas zimy sa práce sústredili hlavne na novopostavenom parkovacom dome s kapacitou 209 miest a nabíjačkami pre elektromobily. Jeho hrubá stavba trvala 30 týždňov. Osadená bola aj zelená strecha, ktorá má okrem estetickej funkcie aj mnoho ďalších benefitov. V lete bude budovu ochladzovať, v zime minimalizuje tepelné straty. Zelená strecha redukuje hluk a je domovom pre hmyz či drobné živočíchy. Rastliny prispejú k lepšej kvalite ovzdušia a tiež pohlcujú oxid uhličitý a toxíny. Momentálne prebiehajú dokončovacie práce v celom objekte, rovnako tak aj úpravy okolia. „Chceme, aby boli spokojní nielen budúci nájomníci a ich zamestnanci, ale aj Banskobystričania. Služby a obchody v budove môže, samozrejme, využívať aj široká verejnosť,“ uviedli autori projektu Paulíny Hovorka Architekti. Ich zadaním bolo navrhnúť a naprojektovať kvalitnú áčkovú administratívnu budovu s moderným parkovacím, prevádzkovým a technologickým zázemím, keďže moderné firmy do zastaralých priestorov neprídu. Projekt Interpolis Office Center reaguje na situáciu v regióne, v ktorom je nedostatok kvalitných projektov. Poslednú office budovu otvorili pred viac ako desiatimi rokmi, odvety sa nič nové v meste nepostavilo. Ročne vyprodukujú mestá Banská Bystrica i neďaleký Zvolen mnoho šikovných absolventov, tí však kvôli nedostatku pracovných miest odchádzajú do Bratislavy či zahraničia. „Každý úspešný biznis tvoria inteligentní a kvalitní ľudia, no a tých Banská Bystrica rozhodne má. Firmám ponúkame miesto, ktoré svojím vzhľadom a vlastnosťami prispeje k uzavretiu nových partnerstiev a obchodov či príjemnej atmosfére na pracovisku medzi zamestnancami. Interpolis Office Center tak môže konkurovať moderným budovám v Bratislave alebo Košiciach,“ argumentuje Michal Filip a pozýva potenciálne firmy i spoločnosti na osobné prehliadky priestorov.

